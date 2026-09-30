Oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre: Gemelli davanti a una scelta importante

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre, i Gemelli si trovano di fronte a una scelta lavorativa fondamentale ma possono contare su grande creatività e ispirazione. I nati sotto il segno del Cancro vedono concretizzarsi progetti e collaborazioni professionali mentre in amore ricevono conferme di sincerità. infine, i Leone ritrovano determinazione e serenità per pianificare il futuro, con un’intensa ripresa della vita sociale e nuovi incontri.

Oroscopo di giovedì 1° ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – La risposta o la conferma che aspettavi da un pezzo potrebbe arrivare proprio mentre stai valutando altre opzioni. Intanto, la posizione favorevole della Luna ti regala un’intensa complicità e belle soddisfazioni in amore.

Toro – Dubbi e intoppi dei giorni scorsi iniziano finalmente a sgonfiarsi, lasciando spazio a un lavoro più fluido e stabile. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovrai solo tenere d’occhio il portafoglio per evitare un piccolo esborso inatteso.

Gemelli – L’inizio del mese ti mette di fronte a una scelta professionale cruciale da ponderare bene. Per fortuna, la Luna nel segno ti dona un’ispirazione e un estro davvero eccezionali.

Cancro – Idee, trattative e collaborazioni prendono quota e diventano finalmente concrete. Sul piano affettivo, qualcuno ti dimostrerà di fare sul serio e di non avere scheletri nell’armadio.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 1° ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Ritrovi una gran grinta nelle tue capacità, ideale per organizzare le prossime mosse a mente serena. Come sottolineano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, anche la vita sociale si riaccende di stimoli e piacevoli incontri.

Vergine – Un ennesimo successo pratico ti rassicura: la direzione che hai scelto è quella corretta. Tra le mura domestiche, progettare qualcosa insieme farà scattare una nuova scintilla con il partner.

Bilancia – Sinergia e affiatamento con chi ti affianca sul lavoro saranno la chiave per chiudere un compito delicato. Ad attenderti stasera c’è un’atmosfera rilassante da godere con chi ami.

Scorpione – La professione richiede fermezza, logica e un piano d’azione ben strutturato. Nel cuore, evita di mettere al muro la persona amata pretendendo spiegazioni immediate.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 1° ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sul lavoro potrebbero arrivarti incarichi di maggiore prestigio e responsabilità. L’intesa di coppia farà un salto di qualità se deciderai di mettere al bando frecciatine e vecchi rancori.

Capricorno – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tuo settore professionale riceve una potente sferzata d’energia, spalancando le porte a uno scenario futuro ricco di promesse.

Acquario – Un colpo di genio ti permetterà di sciogliere un nodo intricato. In amore riscoprirai quanto è bello concedersi una pausa di totale sintonia con chi ti sta accanto.

Pesci – Sesto senso e buone idee restano le tue armi vincenti per superare qualsiasi ostacolo della giornata. Nelle relazioni, una conoscenza recente saprà sorprenderti per profondità non appena smetterai di fare calcoli.