Oroscopo Paolo Fox di novembre 2026: tensioni amorose per l’Ariete, lo Scorpione cerca stabilità

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Cosa ha in serbo l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di novembre 2026? Tra pianeti che cambiano rotta, transiti favorevoli e qualche piccolo banco di prova da superare con diplomazia, le stelle consigliano di ascoltare il proprio istinto, fare spazio al nuovo e non temere i cambiamenti. Che si tratti di rimettersi in gioco sul lavoro, di fare chiarezza nei sentimenti o semplicemente di ritrovare il proprio benessere psicofisico, ecco cosa riservano gli astri segno per segno in questa anteprima semplice e mirata.

Paolo Fox oroscopo novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Lavoro: L’oroscopo di Paolo Fox dice che Marte, Giove e Saturno remano a favore, spingendoti verso la realizzazione personale. Le giornate dell’11 e 12, così come il 20, regaleranno notizie utili e la carica giusta per brillare, soprattutto se lavori in autonomia o nel campo artistico. Dal 22 il Sole entra nel segno amico, facilitando incontri e decisioni chiave.

Amore: Qualche tensione transitoria o la classica indecisione tra due situazioni potrebbero farsi sentire, specie il 13 e 14. Tuttavia, il cielo protegge le relazioni solide e promette incontri intriganti per i single, in vista di un dicembre scoppiettante. Domenica 29 sarà la giornata perfetta per una dichiarazione o un chiarimento importante.

Toro. Lavoro: Le questioni rimaste nel limbo all’inizio dell’autunno chiedono ora una soluzione definitiva. Il dialogo con soci e collaboratori sarà fondamentale, anche se non mancheranno momenti di frustrazione (attenzione al 9 e al 16). La pazienza è la chiave: dal 25 l’arrivo di Marte porterà una protezione speciale che si estenderà anche a dicembre.

Amore: La complessità del periodo non chiude le porte all’amore, ma richiede un confronto costruttivo. Le coppie devono evitare distrazioni esterne o ingerenze familiari, mentre chi ha questioni in sospeso troverà in venerdì 27 una giornata preziosa per fare chiarezza con coraggio.

Gemelli. Lavoro: L’energia di Marte ti sprona ad agire senza indugi. Il consenso degli altri e la comunicazione diventano centrali per ottenere ottimi risultati professionali. Solo dopo il 22 potresti avvertire un calo energetico, amplificato dal plenilunio del 24. Dal 23 al 30 è consigliabile una saggia revisione dei conti, senza cedere al nervosismo.

Amore: Novembre regala una carica erotica ed emotiva fortissima, ma attenzione a non superare il confine tra passione e trasgressione gratuita. Chi è in coppia cerca certezze e progetti condivisi, mentre i single rischiano di idealizzare troppo le nuove conoscenze. Gli ultimi giorni del mese potrebbero portare piccoli attriti con persone distratte o poco presenti.

Cancro. Lavoro: Con Mercurio a favore, il mese inizia sotto i migliori auspici, offrendo grande ispirazione a creativi e professionisti pronti a rimettersi in gioco. Le date top per fissare appuntamenti o fare richieste sono il 9, il 10, il 18 e la coda finale dal 26 al 30. Venerdì 27 si rivelerà eccellente per rinnovi contrattuali e accordi vantaggiosi.

Amore: Venere dissonante fa riaffiorare antiche divergenze, spesso legate a questioni pratiche o familiari. Non si tratta di una crisi irrimediabile, ma domenica 8 e domenica 22 saranno date cruciali per parlarsi apertamente e ritrovare la complicità perduta. Flessibilità e positività sono le parole d’ordine.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox di novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Lavoro: Prudenza d’obbligo nella gestione delle finanze e nelle questioni burocratiche. Nelle giornate del 9, 16 e 23 evita scelte azzardate e leggi ogni clausola con la massima attenzione. Se puoi, rimanda le decisioni cruciali a dicembre. Giove, Marte e Saturno invitano a mantenere la posizione conquistata senza forzare la mano.

Amore: Alti e bassi sentimentali dovuti perlopiù allo stress esterno e agli impegni professionali. Il rischio è di cadere in dinamiche di competizione con il partner. Attenzione alle giornate del 16, 17 e 23: Mercurio dissonante rende la comunicazione difficile. Proteggi la coppia da ingerenze esterne.

Vergine. Lavoro: Un cielo generoso di opportunità per chi ha vissuto momenti di crisi e cerca riscatto. Mercurio brillante favorisce i progetti ambiziosi, con venerdì 13 segnato in rosso come data fortunata. Il sostegno di Giove e Saturno aiuta a superare piccoli fastidi fisici del passato, mentre mercoledì 25 regala grandi occasioni ai lavoratori autonomi.

Amore: Atmosfera calda e avvolgente. Mercoledì 4 è la giornata ideale per chiarire o fare una mossa importante, mentre il weekend dal 13 al 15 promette incontri speciali. Ottimo momento per chi desidera fare il grande passo, ufficializzando una convivenza o un matrimonio.

Bilancia. Lavoro: Marte in aspetto stimolante porta ottime notizie e spirito d’iniziativa, premiando studenti e chi investe sulla propria formazione in vista del 2027. Con Saturno ancora contrario, le finanze vanno monitorate con cura, evitando investimenti rischiosi. Le trattative e i colloqui tra l’11 e il 25 novembre daranno grandi soddisfazioni.

Amore: Venere nel segno regala fascino irresistibile e tanta seduzione. I single possono fare incontri elettrizzanti, mentre le coppie stabili possono pensare a un futuro insieme. Attenzione però al post-26, quando Venere in retrogradazione potrebbe favorire il ritorno di fiamma di un ex o un contatto inaspettato.

Scorpione. Lavoro: Se un progetto è sfumato, è tempo di voltare pagina senza rimpianti. Un pizzico di insofferenza potrebbe farsi sentire se non ricevi i giusti riconoscimenti, ma la strategia vincente consiste nel puntare solo sulle attività più solide. Le giornate del 18 e 19 sono perfette per affrontare eventuali dispute e trovare accordi vantaggiosi.

Amore: Dopo le turbolenze scorse, il cuore cerca stabilità e riscatto. I single farebbero bene a evitare avventure troppo complicate che rubano solo energie. Nelle coppie di lunga data è meglio sorvolare sulle piccole mancanze (specie il 16, 17, 23 e 24), rimandando a venerdì 27 ogni discorso chiarificatore.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Lavoro: Il 2026 si avvia alla conclusione con una spinta lavorativa eccellente in vista di nuovi traguardi per il prossimo anno. Se hai seminato bene in autunno, raccoglierai successi importanti. Le date dell’11, del 26 e del 30 sono formidabili per far valere le tue ragioni e metterti in luce.

Amore: Venere retrograda porta in auge i ripensamenti e i dolci ritorni di fiamma. È un mese vivace e passionale, perfetto per lasciarsi andare all’attrazione fisica e vivere i sentimenti con leggerezza. Martedì 10, mercoledì 11, il weekend del 20-21 e la chiusura del 29-30 regaleranno emozioni al top.

Capricorno. Lavoro: Un orizzonte finalmente sgombro da nubi e tensioni. Mercurio regala una seconda metà di novembre ricca di opportunità d’oro. Il 18 e il 19 sono giornate strategiche per avanzare proposte e stringere accordi solidi. Dal 25, l’ingresso di Marte riaccende la determinazione e regala una splendida sensazione di rinascita professionale.

Amore: Novembre sa di dolcezza e di riscatto emotivo. I single potrebbero imbattersi in una simpatia improvvisa capace di riaccendere il sorriso, mentre le coppie storiche possono finalmente archiviare i vecchi rancori. Attenzione solo a mantenere un profilo basso il 6, 7, 20 e 21.

Acquario. Lavoro: I primi giorni del mese partono all’insegna dell’insofferenza verso chi non merita la tua attenzione. Con Giove in opposizione è meglio navigare a vista, evitando azzardi e revisionando con cura i contratti in sospeso. Il 24 e il 25 saranno giornate eccellenti per rilanciare la propria immagine e le proprie idee.

Amore: Venere ballerina e Mercurio nervoso creano qualche turbolenza di troppo, specie nella gestione delle priorità di coppia o di questioni economiche e familiari. Chi oscilla tra due storie rischia di tirare troppo la corda. Dal 12 al 18 serve massima attenzione a sviste e distrazioni sentimentali.

Pesci. Lavoro: Progetti in forte fermento e tanta voglia di studiare nuove strategie vincenti. Lunedì 9 ascolta il tuo sesto senso e fai quel passo importante che rimandi da tempo. Le giornate del 18 e 19 rappresentano un picco di grande forza per chi desidera mettere in mostra le proprie competenze. Attenzione solo a qualche piccola distrazione di troppo tra il 26 e il 27.

Amore: Il cielo sentimentale è in netto recupero e regala una grande voglia di armonia. Se ci sono state tensioni passate, questo è il momento ideale per chiudere i conti con il passato e guardare avanti. Negli ultimi cinque giorni del mese, cerca però di non farti travolgere da polemiche sterili legate al lavoro.