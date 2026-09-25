Oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre: giornata tranquilla per i Gemelli
Previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di sabato 26 settembre
Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre, i Gemelli vivranno una giornata tranquilla da sfruttare per avviare nuove idee con dialettica e iniziativa. I nati sotto il segno della Bilancia vedranno evolvere positivamente le nuove conoscenze e otterranno meritati riconoscimenti sul lavoro. Gli appartenenti all’Acquario, infine, dovrebbero evitare giudizi affrettati sulle recenti conoscenze, analizzando bene i fatti prima di concedere la propria fiducia.
Oroscopo del 26 settembre: da Ariete a Cancro
Ariete – Anche se il lavoro assorbe quasi tutto il vostro tempo, una bella sorpresa è all’orizzonte. In amore, invece, qualche influsso astrale contrario potrebbe rendervi un po’ agitati.
Toro – È il momento giusto per stringere nuove amicizie, anche se qualche pensiero legato al portafoglio vi frena e vi impedisce di sbloccarvi del tutto.
Gemelli – Vi attende una giornata tranquilla, perfetta per procedere senza fretta. Usate la dialettica e il vostro spirito di iniziativa per avviare un’idea promettente.
Cancro – Una persona inaspettata stuzzicherà la vostra attenzione. Di fronte agli imprevisti evitate di chiudervi a riccio: potreste scoprirne il lato positivo.
Paolo Fox e l’oroscopo del 26 settembre: da Leone a Scorpione
Leone – Qualche incomprensione di troppo rischia di rovinare l’armonia di coppia, facendovi scattare per un nonnulla. Prima di scontrarvi, fate un bel respiro e lasciate correre.
Vergine – Un vecchio contatto potrebbe rifarsi vivo all’improvviso, dimostrandovi che quella storia non era poi così finita come credevate.
Bilancia – Una frequentazione recente sta prendendo una piega interessante e ricca di stimoli. Novità positive pure nella professione, dove riceverete giusti riconoscimenti.
Scorpione – Giornata ad alto tasso emotivo: un semplice messaggio basterà a riaccendere una fiamma mai spenta. Ascoltate l’intuito senza troppi calcoli.
Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 26 settembre: da Sagittario a Pesci
Sagittario – Avete una gran voglia di novità, soprattutto nei rapporti interpersonali. Dire di sì a un’uscita in compagnia sarà la medicina ideale per ritrovare il sorriso.
Capricorno – Dopo tanto correre tra impegni e scadenze, il cuore torna a rivendicare il ruolo di protagonista. È ora di concedere spazio agli affetti.
Acquario – Evitate giudizi affrettati su chi avete appena incontrato. Esaminate bene i fatti e i dettagli prima di decidere se fidarvi o meno.
Pesci – Un po’ di svago e un cambio di programma faranno miracoli per l’umore. Inoltre, con il favore dei pianeti, la vita sentimentale riceverà una bella spinta.