Affari Tuoi, beffa per Sara: accetta 15.000 euro, ma nel suo pacco ce n'erano 20.000

La psicologa ha sfidato il Dottore con una partita quasi perfetta, eliminando i pacchi blu uno dopo l'altro. Proprio sul più bello, però, ha preferito non rischiare e ha rinunciato alla possibilità di vincere 5.000 euro in più.

Sara, protagonista della puntata di Affari Tuoi del 20 novembre, si è ritrovata ad affrontare una partita decisamente particolare. Sin dai primi momenti, la fortuna sembrava essere dalla sua parte. Ovunque puntasse il dito, infatti, riusciva a trovare e scartare i pacchi blu, evitando così di compromettere il montepremi. Il suo modus operandi l'ha condotta direttamente ad un finale tutto "rosso".

La psicologa cambia pacco e arriva a un finale tutto rosso

Sara è una psicologa e, a giudicare da come ha affrontato la sfida, si potrebbe quasi dire che abbia messo a frutto le sue capacità per studiare il Dottore e provare a batterlo al suo stesso gioco. A un certo punto, però, ha deciso di cambiare il numero pescato a inizio puntata, l'11, scegliendo al suo posto il 15.

Arrivata a un finale tutto rosso, con soltanto due possibili vincite ancora in gioco, una da 10.000 e l'altra da 20.000 euro, Sara ha deciso di capitolare davanti all'assegno da 15.000 euro proposto dal Dottore. Ma ha fatto bene ad accettare? La risposta è arrivata soltanto dopo: nel suo pacco numero 15 si nascondevano proprio i 20.000 euro!

Affari Tuoi, la scelta di Sara divide: nel pacco c'erano 20.000 euro

«Ho giocato sempre con l'incerto, questo è certo», aveva dichiarato la concorrente poco prima di consultarsi con il marito Yari per decidere il da farsi. L'uomo avrebbe preferito rischiare, tritando l'assegno e continuando la partita, ma alla fine a prevalere è stata la volontà della donna. Una scelta che, con il senno di poi, ha lasciato un pizzico di rammarico, ma che non cancella quanto conquistato.

Del resto, la differenza tra l'assegno accettato e il premio sfumato è davvero minima: Sara è tornata a casa con 15.000 euro, una cifra tutt'altro che trascurabile. A volte, anche quando la fortuna sembra volerci regalare qualcosa in più, sapersi fermare può essere una vittoria.