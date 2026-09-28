Oroscopo di Paolo Fox del 29 settembre e pagelle: voto 8 alla Bilancia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 29 settembre, i nativi della Bilancia ottengono grandi risultati sul lavoro facendo squadra e rafforzano l’unione di coppia venendosi incontro. I nati sotto il segno dell’Acquario evitano un passo falso grazie a un’intuizione improvvisa e devono muoversi con cautela in amore senza cedere ai dubbi. I Pesci superano a pieni voti un esame grazie alla grande concentrazione e ricevono indicazioni molto utili in ambito professionale.

Oroscopo del giorno 29 settembre e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – Quella questione di lavoro ferma da tempo trova finalmente la svolta che aspettavi. Buone notizie anche in amore, dove arrivano segnali decisamente promettenti. Voto: 8

Toro – Fai molta attenzione a contratti, carte e burocrazia: oggi serve precisione assoluta. Con chi ami, armati di un po’ di pazienza in più ed evita le polemiche. Voto: 6

Gemelli – Ti attende una giornata vivace, ricca di chiamate e contatti utili. Nel lavoro è il momento di far valere le tue competenze per conquistare un’offerta su misura per te. Voto: 7,5

Cancro – Con Mercurio e Venere dalla tua parte, parlare con il cuore in mano ti viene naturalissimo. Apri il dialogo anche sul lavoro: è il modo migliore per stringere accordi duraturi. Voto: 8,5

Paolo Fox e l’oroscopo di martedì 29 settembre, pagelle: da Leone a Scorpione

Leone – I troppi impegni di lavoro ti stanno affaticando più del previsto. Cerca di non scaricare lo stress a casa o sulla persona che hai accanto. Voto: 6,5

Vergine – Progettare il futuro insieme riaccende l’intesa con il partner. Se sei single, preparati: potresti veder ricomparire qualcuno che credevi fosse solo un ricordo. Voto: 7

Bilancia – Fare squadra è la tua carta vincente per ottenere grandi risultati lavorativi. In ambito affettivo, venirsi incontro servirà a rendere la coppia ancora più unita. Voto: 8

Scorpione – Una vecchia questione mai risolta potrebbe riemergere e creare qualche attrito. Fai valere le tue ragioni senza però cascare in trappole o provocazioni inutili. Voto: 5,5

Previsioni delle stelle per la giornata di martedì 29 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il tuo percorso professionale richiede una decisione netta e senza tentennamenti. Guardati intorno: tra le tante opzioni, alcune sono davvero vantaggiose. Voto: 7,5

Capricorno – Un’approvazione ufficiale o un accordo importante possono stravolgere in meglio il tuo futuro lavorativo. Chiusi i faldoni, però, hai solo voglia di spensieratezza e relax. Voto: 8,5

Acquario – Un’intuizione improvvisa ti salva da un passo falso. In amore muoviti con cautela e non giungere a conclusioni affrettate basandoti solo sui dubbi. Voto: 6,5

Pesci – La tua grande concentrazione ti permette di superare a pieni voti un esame o una prova importante. Intanto, dalla professione arrivano indicazioni molto utili. Voto: 8