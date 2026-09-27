Oroscopo di Branko del 28 settembre e pagelle per tutti i segni: voto 8 allo Scorpione

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Secondo l’oroscopo di Branko del 28 settembre, i nativi dello Scorpione dovrebbero uscire ed essere aperti a nuovi e stuzzicanti incontri. I nati sotto il segno del Capricorno devono vincere la timidezza per cogliere ottime opportunità di guadagno. I Pesci possono recuperare l’armonia familiare tra le mura domestiche, dove i single avvertiranno maggiormente la voglia di un partner.

Oroscopo del giorno 28 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, hai di fronte alcuni nodi spinosi che devi sciogliere al più presto prima che diventino insormontabili. Non lasciare che le questioni in sospeso ingigantiscano fino a sfuggirti di mano: non appena farai chiarezza e definirai la tua posizione, avvertirai subito un senso di grande sollievo. Voto: 6,5

Toro – L’oroscopo di Branko preannuncia per te una fase di profonda introspezione. Mettendoti in discussione riuscirai a tirare fuori il meglio di te, facendo emergere sfaccettature e risorse nascoste del tuo carattere che finora non avevi ancora esplorato. Voto: 7,5

Gemelli – Anche se avverti una sottile tensione attorno a te che rischia di appesantirti l’umore, le previsioni astrologiche di Branko assicurano che non perderai il tuo smalto. Sprigionerai una luce speciale capace di affascinare chi ti circonda, mettendo in primo piano tutto il tuo carisma naturale. Voto: 7

Cancro – Un piccolo imprevisto o un contrattempo materiale potrebbe costringerti a stravolgere i tuoi piani, scatenando un po’ di nervosismo. Secondo l’oroscopo di Branko, la tua sensibilità in questo momento è al massimo: cerca di non andare in crisi per un semplice ostacolo di percorso. Voto: 5,5

Branko e l’oroscopo del 28 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Hai grandi progetti in mente, ma le previsioni astrologiche di Branko ti invitano alla prudenza finanziaria. Prima di fare il passo più lungo della gamba, controlla bene i tuoi conti e ridimensiona le uscite superflue: assicurati di avere le coperture necessarie prima di investire. Voto: 6

Vergine – Se ti accorgi di provare un’attrazione inaspettata per un collega o per una persona che non avevi mai considerato sotto questa luce, muoviti con estrema cautela. L’oroscopo di Branko suggerisce una tattica prudente per non compromettere la situazione, mentre nelle unioni di lunga data servirà un po’ di pazienza per superare un pizzico di freddezza. Voto: 6,5

Bilancia – I troppi pensieri e gli impegni pressanti stanno mettendo a dura prova la tua concentrazione e persino la tua vena artistica stenta a decollare. Le previsioni astrologiche di Branko ti suggeriscono di non pretendere troppo da te stesso in questo momento e di rimandare le decisioni cruciali a giorni più sereni. Voto: 5

Scorpione – Una persona che finora avevi guardato con indifferenza potrebbe improvvisamente accendere il tuo interesse. L’oroscopo di Branko ti invita a non barricarti in casa: accetta gli inviti, lasciati tentare da una serata stuzzicante e sii aperto a nuovi incontri stimolanti. Voto: 8

Previsioni astrologiche del 28 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il clima affettivo si fa un po’ turbolento. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, potresti renderti conto che chi ti sta accanto non rispecchia davvero ciò che cerchi, lasciandoti la sensazione amara di investire energie con chi non lo merita fino in fondo. Voto: 5,5

Capricorno – L’oroscopo di Branko ti prospetta ottime opportunità di guadagno in arrivo, ma per coglierle dovrai vincere la tua naturale riservatezza. Non permettere alla timidezza di frenare la tua ambizione: buttati nella mischia con sicurezza e dai forma ai tuoi progetti. Voto: 8,5

Acquario – Attenzione a non scaricare sul partner le frustrazioni o le colpe che appartengono solo a te. Le previsioni astrologiche di Branko ti mettono in guardia: giocare allo scaricabarile rischia di incrinare l’intesa di coppia, provocando la reazione contrariata di chi si sente accusato ingiustamente. Voto: 5

Pesci – Quando fuori c’è tempesta, la casa diventa il tuo rifugio ideale. L’oroscopo di Branko vede un’ottima occasione per recuperare l’armonia in famiglia e ricucire eventuali strappi del passato. Se sei single, questo calore domestico potrebbe farti avvertire con più forza il desiderio di avere qualcuno al tuo fianco. Voto: 7,5