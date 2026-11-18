L’Eredità, Riccardo lascia dopo 15 puntate: Francesco lo elimina e vince in finale

Nella puntata de L’Eredità del 18 novembre 2026, Riccardo abbandona il game show dopo 15 presenze. A festeggiare è Francesco, che conquista la Ghigliottina e porta a casa 11.250 euro in gettoni d’oro

L'Eredità, puntata del 18 novembre. Claudia di Portici, Marco di Grumello del Monte, Silvia di Genova e Leonardo di Prato si sono uniti a Ilenia – giunta alla sua sesta puntata –, al leccese Francesco e al campione Riccardo. Come ogni sera, l'appuntamento ha regalato momenti di svago e di emozione, ma a rendere davvero speciale questo appuntamento novembrino sono stati due eventi memorabili: un addio e un trionfo...

L’Eredità, Riccardo dice addio dopo 15 puntate: possibile ritorno al Torneo dei Campioni

A lasciare la scena de L’Eredità è stato proprio Riccardo. L’ormai ex campione, un volto familiare e profondamente amato dal pubblico di Rai 1, si è congedato dopo ben 15 puntate, lasciando spazio a un velo di rimpianto: "Dovevo sfruttare le occasioni che ho avuto". Marco Liorni ha però aperto la porta a un possibile – seppur non sicuro – ritorno in gioco di Riccardo in occasione del Torneo dei Campioni. Nonostante non sia mai riuscito a conquistare il montepremi alla Ghigliottina, a giocare a suo favore c'è la straordinaria costanza e la moltitudine di presenze collezionate nel celebre game show.

Francesco trionfa alla Ghigliottina: indovinata la parola Bagno e vinti 11.250 euro

A interrompere il suo percorso è stato Francesco che, per una curiosa ironia della sorte, è riuscito subito a trionfare alla Ghigliottina. Davanti agli indizi "Oro – Chimico – Doppio – Servizio – Finlandese" e a un montepremi di 11.250 euro in gettoni d’oro, il concorrente ha scommesso l’intera cifra sulla parola "Bagno", centrando la vittoria e chiudendo la serata con un'emozione indimenticabile.