Oroscopo Paolo Fox weekend 24 e 25 ottobre 2026: Toro nervosetto, Leone affascinante

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Pronto l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 24 e 25 ottobre 2026. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle segno per segno, secondo il famoso astrologo italiano: tra amori inaspettati, decisioni importanti sul lavoro ed energie da recuperare, ecco tutti i consigli dell’astrologo per vivere al meglio questo fine settimana.

Oroscopo del fine settimana 24 e 25 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fine settimana felice per i sentimenti, soprattutto nella giornata di sabato quando un incontro del destino susciterà curiosità nel tuo cuore. Con la Luna nel segno, la passione sarà alle stelle. Del resto, c’è voglia di novità e di movimento. Sfrutta queste 48 ore per riorganizzarti all’interno della professione.

Toro. Weekend nervosetto, potresti litigare con la persona amata. Mantieni la calma, specialmente con alcuni familiari che potrebbero agitarti. Tempo perfetto per fare delle grandi scelte amorose, ma fai attenzione se hai a che fare con un soggetto testardo. Paolo Fox consiglia di fare un’attenta valutazione prima di dare risposte.

Gemelli. Potresti incuriosirti per una certa persona dopo una particolare conversazione. Se possibile, accetta un invito. Per quanto concerne il comparto professionale, le stelle si presentano positive secondo Paolo Fox: sono in arrivo occasioni e idee.

Cancro. Per te si prospettano 48 ore sfiancanti, ma nella settimana seguente le prospettive risultano ottime. Possibile incontro attraverso amici o lavoro. In ogni caso cerca di essere prudente, specialmente con un soggetto testardo o predominante.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox del weekend 24 e 25 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Le stelle ti rendono ancora più affascinante in queste due giornate, ma evita di pretendere troppo. Vieni da tre settimane pesanti, che magari ti hanno reso nervoso o stanco. Porta pazienza: presto quel problema si risolverà. Intanto, evita di sovraccaricarti di impegni e presta attenzione al portafogli.

Vergine. Potresti incontrare qualcuno, al di fuori della tua quotidianità, che solleticherà la tua attenzione. Questo fine settimana favorisce il recupero dell’armonia, soprattutto sentimentale. Accogli un invito e rimetti ordine tra i tuoi progetti.

Bilancia. In queste 48 ore il passato potrebbe riaffacciarsi nei tuoi pensieri, ma prima di riaprire vecchie ferite o una vecchia storia, rifletti. La nostalgia potrebbe confonderti, quindi non rivangare il passato. Proposte interessanti in dirittura d’arrivo.

Scorpione. Weekend con Venere nel segno. La passione tornerà a dominare, inoltre sarai pronto a rimetterti in gioco. Paolo Fox segnala che una certa questione irrisolta potrebbe tornare a galla. Forse dovrai sollecitare una risposta finanziaria. Tieniti alla larga dai contrasti.

Oroscopo Paolo Fox weekend 24-25 ottobre 2026: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La Luna è bella e promette sensazioni speciali. Risultano favoriti gli appuntamenti, inoltre la carica non ti mancherà di certo. Umore in rapida ripresa: avrai voglia di cambiamenti.

Capricorno. È un fine settimana piuttosto singolare, questo. Alcune cose non quadreranno e ti sentirai sotto pressione. Paolo Fox suggerisce di dedicarti appieno ai progetti da attuare prossimamente e di attendere risposte entro la giornata di martedì.

Acquario. Dovresti prestare attenzione a certi dubbi sentimentali, senza pretendere a tutti i costi decisioni definitive. Soldi e accordi da controllare accuratamente. Tieniti alla larga dalle questioni spinose. Fox afferma che aumenta la competizione e consiglia di non lasciarsi travolgere da chi non merita un briciolo del tuo tempo.

Pesci. Potrebbe esserci un incontro inaspettato in questo fine settimana. Sviluppa una nuova idea, perché i progetti sono baciati dalle stelle.