Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 novembre e la classifica: Pesci sostenuto da Sole, Luna e Mercurio

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Amore, lavoro e fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella settimana dal 9 al 15 novembre 2026. Il cielo di questi giorni porta importanti movimenti planetari: stelle dinamiche stimolano il riscatto professionale e accendono la voglia di amare, mentre qualche piccola dissonanza richiede solo un pizzico di prudenza in più nelle relazioni.

Paolo Fox oroscopo settimana dal 9 al 15 novembre Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Single. L’oroscopo di Paolo Fox dice che si riaccende la passione e cresce la voglia di rimettersi in gioco. Con il prezioso supporto di Marte e Giove, l’audacia non manca: approcciarsi a una persona stimolante sarà piacevolmente semplice e un incontro inatteso potrebbe scompaginare i tuoi piani.

Coppia. È il momento perfetto per posare basi solide per il futuro. Trovi la serenità giusta per pianificare traguardi a due, fare chiarezza sui progetti condivisi e dare una forma concreta a un sogno tenuto a lungo nel cassetto.

Lavoro. Mente vivace e tantissime idee in cantiere da coordinare tra impegni consueti e nuove opportunità da vagliare. Intorno a giovedì si sblocca un negoziato che sembrava stagnante, regalando nuovo slancio ai tuoi affari.

Toro. Single. L’accumularsi dei pensieri pratici rischia di spegnere l’emozione e frenare la spontaneità. L’opposizione di Mercurio insinua qualche insicurezza di troppo: fai attenzione a non fraintendere una semplice frase trasformandola in un motivo di sfiducia.

Coppia. Le tensioni accumulate sul posto di lavoro rischiano di varcare la porta di casa. Piccole incomprensioni quotidiane potrebbero accendere discussioni animate, soprattutto perché chi ti sta accanto stenterà a cogliere l’origine del tuo nervosismo.

Lavoro. Sei determinato a difendere le tue idee, anche a costo di scontrarti con pareri contrari o direttive che non condividi. Un confronto diretto con un superiore o un referente potrebbe farsi particolarmente teso: mantieni la calma.

Gemelli. Single. Venere risveglia il tuo fascino naturale e la fame di stimoli mentali. Un messaggio improvviso, una vecchia conoscenza che riappare o una coincidenza fortunata renderanno la settimana frizzante, culminando in un fine settimana rigenerante.

Coppia. È l’ora di spezzare la routine quotidiana. Sorprendi il partner organizzando un’uscita fuori dagli schemi o recuperando quella complicità e quelle attenzioni che il tran-tran recente aveva un po’ messo in secondo piano.

Lavoro. L’entusiasmo si accende facilmente per un nuovo obiettivo, salvo poi spostarsi rapidamente verso una nuova proposta. Prima di abbandonare il percorso intrapreso per inseguire l’ennesima novità, soppesa attentamente i pro e i contro.

Cancro. Single. In campo affettivo serve maggiore pazienza. Vorresti risposte immediate da chi attira la tua attenzione, ma non tutti hanno i tuoi stessi tempi di apertura emotiva. Tra venerdì e sabato cerca di non forzare la mano.

Coppia. Riappaiono vecchi nodi mai del tutto sciolti: potresti essere proprio tu a rivangare passate incomprensioni. La brama di chiarimenti immediati rischia di ostacolare un ascolto empatico del partner.

Lavoro. Hai incassato segnali e conferme incoraggianti, ma adesso la palla passa a te. È il momento di uscire dallo scoperto: proponi la tua soluzione, avanza una richiesta formale o presenta ufficialmente quel progetto.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox della settimana al 15 novembre Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Single: Con l’allentarsi delle tensioni di ottobre, Venere torna a favore e riaccende la grinta nella seduzione. A stuzzicarti saranno soprattutto le personalità sfuggenti, capaci di stimolare la tua curiosità e la tua voglia di conquista.

Coppia: Ritrovi l’intesa passionale e il gusto di condividere momenti speciali. Hai voglia di sentirti desiderato e non esiterai a sorprendere chi ami con gesti romantici capaci di dare una scossa alla routine.

Lavoro. Un’iniziativa che pareva ferma ai box riprende finalmente quota. Per gestire al meglio questa ripartenza serviranno però metodo e organizzazione, soprattutto per dosare le energie dopo qualche recente intoppo fisico.

Vergine. Single. I ritmi di lavoro serrati rischiano di risucchiare tutto il tuo tempo. Tuttavia, se c’è una nuova frequentazione all’orizzonte, valeva la pena ritagliarsi uno spazio dedicated, anche a costo di riorganizzare un’agenda fittissima.

Coppia. Assorbito dai troppi impegni professionali, rischi di far sentire la tua mancanza a chi ti ama. Il pericolo è quello di trasformare persino una serata romantica in una semplice casella da smarcare tra le priorità del giorno.

Lavoro. La tua mente è già proiettata al prossimo anno: stai valutando nuove strategie e cambiamenti strutturali per ampliare la tua sfera d’azione. Alcune trattative recenti richiedono un’attenta verifica prima della firma.

Bilancia. Single. Venere nel segno amplifica la tua carica magnetica e potrebbe riportare in auge un legame che credevi capitolo chiuso. Un contatto inaspettato o un incontro casuale ti mostrerà una persona sotto una luce del tutto nuova.

Coppia. Gli affetti tornano al centro della tua attenzione. La giornata di sabato si rivela ideale per sciogliere un dubbio rimasto sospeso e ritrovare la sintonia attraverso un dialogo aperto e costruttivo.

Lavoro. Massima attenzione nella selezione delle collaborazioni: i partner professionali che sceglierai incideranno notevolmente sui tuoi risultati. Saturno suggerisce di mettere in conto qualche temporaneo rallentamento burocratico.

Scorpione. Single. Mercurio nel segno rende particolarmente intriganti le conversazioni con persone stimolanti e brillanti. La favorevole influenza della Luna all’inizio della settimana faciliterà un incontro capace di lasciare il segno.

Coppia. Sabato è la giornata perfetta per chiarire un malinteso e ritrovare la serenità. Domenica, al contrario, l’atmosfera potrebbe farsi più elettrica: evita di alimentare polemiche sterili con il partner.

Lavoro. Focus puntato sulla sfera contabile e legale. Sei impegnato nel disbrigo di una pratica complessa che richiede estrema precisione. Entro la giornata di venerdì sono in arrivo chiarimenti decisivi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Single. Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti è sostenuto da un cielo alleato, che vede Saturno, Giove e Marte in eccellente posizione. Apriti a nuove conoscenze e accetta inviti in ambienti diversi dal solito: le novità non tarderanno.

Coppia. I pianeti a favore consolidano la vita di coppia, agevolando scelte importanti e progetti a lungo termine. Per riaccendere l’intesa, organizza un fine settimana speciale fuori dai soliti percorsi.

Lavoro. Giornate centrali della settimana (tra martedì e giovedì) ricche di novità significative. Una trattativa complessa trova finalmente la sua conclusione e un tuo progetto riceverà il via libera che attendevi da tempo.

Capricorno. Single. La tua naturale cautela ti porta a vagliare a lungo ogni nuova persona prima di sbilanciarti. Non lasciare però che le delusioni del passato frenino la possibilità di vivere un’emozione autentica.

Coppia. Se ci sono perplessità nel rapporto, è il momento di tirarle fuori. Evita di rinviare i confronti necessari e cerca di approcciarti al dialogo con maggiore morbidezza, senza lasciare che le preoccupazioni lavorative prendano il sopravvento.

Lavoro. La tua grande dedizione ti spinge spesso a farti carico anche dei compiti altrui. Se da un lato confermi la tua proverbiale affidabilità, dall’altro rischi un sovraccarico di stress superfluo. Impara a delegare.

Acquario. Single. Occhi aperti sui legami nati di recente: richiedono una presenza più concreta da parte tua. Tendi talvolta a idealizzare l’amore invece di viverlo nella realtà. La giornata di domenica porterà un incoraggiante sblocco.

Coppia. C’è il rischio che il partner fraintenda le tue parole o le tue intenzioni. Specialmente durante il fine settimana, usa prudenza ed evita frecciate o atteggiamenti provocatori che accenderebbero incomprensioni.

Lavoro. La gestione economica impone ancora prudenza e qualche nodo professionale resta da sciogliere. Scadenze, tasse o spese impreviste potrebbero pesare sul budget: mantieni un rigido controllo sulle uscite.

Pesci. Single. Il settore dei sentimenti ritrova vivacità e il weekend promette belle occasioni per chi decide di mettersi in gioco. Un invito speciale o una chiacchierata piacevole potrebbero fare da apripista a una storia promettente.

Coppia. Si rinnova la complicità emotiva e cresce la voglia di condividere sogni e progetti con il partner. Cerca solo di non lasciare che la routine delle incombenze quotidiane assorba tutto il tempo a disposizione per voi due.

Lavoro. Lunedì parte alla grande grazie al triplo sostegno di Sole, Luna e Mercurio. Il tuo intuito sarà particolarmente affilato e ti permetterà di individuare soluzioni geniali a problemi complessi.