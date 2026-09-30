Oroscopo di Branko del 1° ottobre e pagelle per tutti i segni: voto 9 allo Scorpione

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Secondo l’oroscopo di Branko del 1° ottobre, i nativi dello Scorpione ritrovano grinta e intuito prima di entrare in una fase romantica. I nati sotto il segno dell’Acquario vivono momenti di brivido e complicità di coppia, pur dovendo fare attenzione alla forma fisica e ai malintesi. I Pesci risultano irresistibili grazie alla loro imprevedibilità, vivranno un weekend di sentimenti e riceveranno buone notizie negli affari fuori dal solito ambiente.

Oroscopo del giorno 1° ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Qualche battibecco in famiglia non fermerà la tua carica erotica e passionale. Dopo un periodo teso ritrovi la voglia di lasciarti andare. Occhio però al portafoglio: la fortuna ti protegge, ma non azzardare troppo per eccesso di entusiasmo. Voto: 8

Toro – Sabato 3 avrai la conferma del tuo grande fiuto per affari e trattative: pochi sanno muoversi come te. Le spese domestiche aumentano e i genitori anziani assorbono parecchie energie. Porta pazienza anche con i figli se avverti un po’ di nervosismo. Voto: 8,5

Gemelli – È il momento ideale per cercare stabilità professionale o voltare pagina: la sicurezza economica ti darà, paradossalmente, la vera libertà. All’orizzonte c’è un’opportunità finanziaria da valutare con attenzione. Il Leone ti adora: farti trovare pronto! Voto: 8,5

Cancro – Un’intima chiarezza interiore ti illumina la strada e ti fa capire davvero cosa vuoi. Nessuna frizione in famiglia ti farà tentennare, perché ti guida un sentimento autentico. Sul lavoro i conti tornano. Intesa perfetta con lo Scorpione, mentre dai Gemelli arriverà una sorpresa. Voto: 8

Branko e l’oroscopo del 1° ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Ti mostri magnetico e ardente, ma anche un po’ caparbio in amore. Dire un semplice “scusa” farebbe miracoli dopo una discussione, anche se ti costa fatica ammetterlo. Con il Sagittario la passione si accende, con l’Ariete divampa senza freni! Voto: 7,5

Vergine – Sabato sarà la giornata ideale per avviare un nuovo progetto o programmare un viaggio stuzzicante. Se ti sei ficcato da solo in qualche guaio, sarai tu a doverne uscire. Non è mai tardi per cambiare rotta: la tua ambizione non ha limiti. Voto: 7

Bilancia – Porta ancora un po’ di pazienza: da sabato 4 ottobre ritroverai la spinta giusta senza abbatterti, superando ogni insicurezza. Negli affari procedi a gonfie vele: stringi i tempi e imponi le tue idee. In amore ti scopri possessivo, segno di quanto ci tieni. Voto: 7,5

Scorpione – Ritrovi grinta, intuito e una straordinaria capacità strategica in ogni ambito. Subito dopo subentra una fase più romantica: intendersi con chi ti piace sarà un gioco da ragazzi, in particolare con Acquario e Pesci. Voto: 9

Previsioni astrologiche del 1° ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il fine settimana porta a galla qualche piccolo dubbio o tentazione che eri abituato a nascondere. Usa queste riflessioni per rinnovarti! La stasi non fa per te: orizzonti lontani ed estero promettono ottimi successi. Voto: 7

Capricorno – L’autunno porta qualche piccola incomprensione con il partner o i soci, dovuta soprattutto alla tua poca voglia di parlare. Ti mostri invece molto ricettivo verso le nuove conoscenze, tra contatti utili e incontri stuzzicanti. Voto: 6,5

Acquario – Hai voglia di brivido e complicità, ingredienti che faranno benissimo anche alla vita di coppia. Presta però cautela alla forma fisica ed evita inutili malintesi nel matrimonio. Voto: 6,5

Pesci – La tua imprevedibilità ti rende irresistibile: chi ti sta accanto ti desidera così come sei. Nel weekend lascerai parlare il cuore. Buone notizie sul fronte affari, specie lontano dal solito ambiente: muoviti senza fretta ma con decisione! Voto: 8