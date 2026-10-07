Oroscopo Paolo Fox weekend 10 e 11 ottobre 2026: Ariete ko, amore intenso per Cancro

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pronto l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 10 e 11 ottobre 2026. Gemelli, Bilancia, Scorpione e Pesci vivranno un weekend all’insegna della creatività, dei nuovi incontri, del fascino e delle conferme sul lavoro. Toro, Cancro, Vergine e Sagittario sono invitati ad aprirsi a nuove conoscenze e a cogliere le opportunità di cambiamento, lasciandosi alle spalle il passato. Ariete, Leone, Capricorno e Acquario dovranno affrontare cali di energia, stanchezza, dubbi in amore o piccoli contrattempi, che richiedono pazienza e diplomazia prima di un definitivo miglioramento. Approfondiamo.

L’oroscopo di Paolo Fox del weekend 10 e 11 ottobre 2026, dall’Ariete al Cancro

Ariete. Weekend ko per colpa della Luna contraria. Le tue energie saranno completamente assorbite dagli impegni: dai tempo al tuo cuore. La situazione registrerà un miglioramento nella tarda giornata di domenica. Lavoro in ripresa.

Toro. Sarai affascinato da una nuova conoscenza, anche se Venere invita ad agire con cautela. La frequentazione di gente nuova ti aiuterà a spezzare la monotonia e a ritrovare l’entusiasmo. Non dare giudizi affrettati e, se hai subito una cocente delusione, volta pagina.

Gemelli. In queste 48 ore sarai molto aperto alle nuove amicizie, complice il bisogno di vivere sentimenti leggeri. La tua creatività toccherà vette elevate e saprai comunicare con grande abilità. Favoriti contatti e colloqui.

Cancro. In questo fine settimana l’amore ti regalerà intense emozioni, ma fai attenzione alla Luna contraria di sabato, che porterà contraddizioni e ritardi. Domenica, invece, arriveranno i risultati desiderati e una persona importante riconoscerà i tuoi meriti.

Paolo Fox oroscopo weekend 10-11 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone. C’è aria di perplessità a causa di una situazione sentimentale incerta. Negli ultimi tempi ti sei stancato più del dovuto. Grazie a un’occasione professionale potrebbe sbloccarsi una vicenda rimasta a lungo in stand-by. Porta pazienza in amore.

Vergine. L’oroscopo di Paolo Fox prevede il risveglio del tuo cuore: non è da escludere che una nuova conoscenza possa diventare importante. Segui il tuo istinto. Un progetto inizierà a prendere forma; nel frattempo, raccogli informazioni e cura le basi per i prossimi mesi.

Bilancia. Una persona sembra molto interessata a te e la Luna nel segno ti promette emozioni speciali. Comportati in modo diplomatico e otterrai ampi consensi. Proponi un’idea e goditi un weekend piacevole.

Scorpione. Grazie a Venere si riaccende una vecchia e profonda emozione. Sul lavoro non mancheranno idee valide. Sei pronto a cambiare vita e a breve riceverai novità importanti che ti aiuteranno a capire quale strada percorrere.

Previsioni astrologiche weekend Paolo Fox 10 e 11 ottobre, dal Sagittario al Pesci

Sagittario. La tua curiosità si riaccenderà grazie a una situazione insolita. Frequenta nuovi ambienti: una proposta o una tua iniziativa personale darà il via a un profondo cambiamento di vita.

Capricorno. Si farà viva una persona che non vedi da molto tempo e una porta che credevi chiusa potrebbe riaprirsi. Il sabato sera si preannuncia fiacco, mentre domenica sarà opportuno non strafare. Potresti provare un interesse amoroso verso uno Scorpione o una Bilancia.

Acquario. Da una parte hai tanta voglia di conoscere gente nuova, ma dall’altra sei frenato dalla paura di sbagliare: così facendo, però, rischi di perderti bellissime emozioni. In queste 48 ore la tua pazienza vacillerà a causa di ritardi e contrattempi. Sforzati di mantenere buoni i rapporti.

Pesci. Weekend che parte con il piglio giusto. Accetta un invito oppure frequenta ambienti nuovi. Presto arriverà un’attesa risposta: fatti valere. L’amore potrebbe riservarti grandi sorprese.