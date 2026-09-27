Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre sull’amore: per la Vergine torna il sereno

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, per i nativi della Vergine torna la serenità sul lavoro e la voglia di pianificare il futuro in coppia. I nati sotto il segno dello Scorpione devono gestire nervosismi legati a nodi irrisolti ed evitare litigi, mentre i Pesci vivranno un fine settimana dolce e romantico, ideale per dedicarsi all’intimità.

Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Chi hai accanto ti chiede più attenzioni e qualche attenzione concreta. Gli impegni professionali rischiano di assorbirti troppo: nel weekend cerca di non far pagare il conto della stanchezza a chi ti sta accanto.

Toro – Clima teso in famiglia: una parola fuori posto potrebbe scatenare un dibattito infinito. Pesa bene le parole ed evita di impuntarti solo per averla vinta.

Gemelli – Senti ritornare la voglia di fare e di spezzare la solita routine. Un’idea improvvisa, una gita fuoriporta o una serata diversa daranno una svolta brillante ai prossimi giorni.

Cancro – Il fine settimana risveglia la tua parte più dolce e romantica. Con il sostegno di Mercurio e Venere, comunicare diventa un piacere e si aprono ottimi spiragli per un progetto a due.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 28 settembre-4 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Le tensioni accumulate all’esterno rischiano di ripercuotersi sulla tua intesa di coppia. Cerca di non trasformare ogni imprevisto in una battaglia e proteggi chi ami dal tuo stress.

Vergine – Dopo un periodo denso di cambiamenti sul lavoro, finalmente si respira un’aria più serena. Pianificare un viaggio o guardare al futuro insieme riaccenderà la complicità.

Bilancia – Se una storia è nata da poco, potresti sorprenderti nello scoprirla molto più solida del previsto. Per i legami storici, invece, torna la voglia di fare programmi e divertirsi insieme.

Scorpione – Qualche nodo non irrisolto torna al pettine e genera nervosismo. Se qualcuno non rispetta le tue aspettative, fai attenzione a non trasformare ogni minima diversità in un pretesto per discutere.

La settimana 28 settembre-4 ottobre secondo Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Massimo equilibrio tra giovedì e venerdì nei rapporti con i parenti. Un piccolo dettaglio potrebbe far scoppiare un polverone: usa la prudenza per evitare tensioni inutili.

Capricorno – Spazio alla passione e al tempo di qualità con il partner. Un’uscita inaspettata o una serata originale restituiranno grande carica al rapporto.

Acquario – A metà settimana fai un passo indietro prima di cedere all’impulso: non scaricare le frustrazioni quotidiane su chi ti sta vicino. Un impegno familiare chiederà la tua presenza.

Pesci – Weekend all’insegna della dolcezza e della complicità. È il momento ideale per ritagliarsi uno spazio intimo, organizzare una sorpresa a due o chiudere il mese in bellezza.