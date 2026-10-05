Comunicato Stampa
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Assoturismo — Dmo della Capitanata, un ritardo ingiustificabile
17 novembre 2026 20:53
Disabilità e non autosufficienza: tre nuove misure regionali
16 novembre 2026 12:37
Al San Camillo di Manfredonia impiantato pacemaker senza fili
16 novembre 2026 12:22
Nichi Vendola a Foggia con un doppio appuntamento
16 novembre 2026 08:30
Corte di Appello Foggia, sezione distaccata: “Una proposta da sostenere”
16 novembre 2026 08:23
“La classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi riflette il fallimento politico e gestionale della città di Foggia e di gran parte della Puglia"
16 novembre 2026 06:50
Quartiere Ferrovia ostaggio dei delinquenti, ancora vetri spaccati alle auto: "A che serve la videosorveglianza?"
15 novembre 2026 17:59
Manfredonia, errore Tari. AgiAMO su accertamento della responsabilità e la C&C Srl
14 novembre 2026 16:05
Manfredonia, comunicato della Coalizione La Marca: "Sulla Tari la politica si assume le sue responsabilità"
14 novembre 2026 15:48
Manfredonia, Movimento 5 Stelle: “Bene la rettifica delle tariffe Tari”
14 novembre 2026 13:12
A Manfredonia una mattinata di emozioni con Pasquale Guadagno
14 novembre 2026 11:56
Differenze Tari a Manfredonia, Città Protagonista: "Smontata la narrazione autoassolutoria dell'Amministrazione Comunale"
14 novembre 2026 09:50
In 15 città della Capitanata la protesta SPI Cgil: “Il Governo affama i pensionati”
14 novembre 2026 07:59
Vincenzo Di Staso: “A Manfredonia c’era una volta il Consiglio Comunale”
14 novembre 2026 07:07
El Niño da record, può cambierà l'Inverno in Italia, possibili ondate di gelo
14 novembre 2026 06:59
Gradinata Est Manfredonia: “Non saremo presenti nella gara contro la Palmese”
13 novembre 2026 20:33
Manfredonia, pubblicato l'avviso per i contributi economici per le famiglie numerose
13 novembre 2026 18:00
Decaro su riunione unità di crisi su case di comunità e fase due delle liste d’attesa
13 novembre 2026 17:47
Contrasto alla desertificazione commerciale: il 16 novembre la consegna simbolica delle chiavi alla Sindaca Episcopo
13 novembre 2026 16:29
Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c'è anche la Croce di Manfredonia
13 novembre 2026 16:27
Asl Foggia, stabilizzazione del personale precario. 93 contratti a tempo indeterminato
13 novembre 2026 14:26
Luminarie natalizie a Foggia, arriva il via libera: "Possibili sponsorizzazioni per ampliare il numero di vie"
13 novembre 2026 13:52
Prevenzione salmonellosi nella ristorazione scolastica e socio-assistenziale: nuove disposizioni per il consumo di pomodori freschi crudi
13 novembre 2026 12:09
Manfredonia, Giuseppe Marasco nuovo coordinatore di Italia Domani - Marco Rizzo
13 novembre 2026 09:50
Manfredonia, Schiavone: "Cinque nuove opere nel piano triennale 2026-2028"
13 novembre 2026 07:37
Le tante facce della povertà: la Capitanata si interroga sulle nuove fragilità
13 novembre 2026 06:50
Manfredonia, La Marca: "Tari, approvato provvedimento delicato e importante"
12 novembre 2026 22:20
Lavoro, intesa storica tra imprese e sindacati. Metauro: "Regole condivise per una concorrenza più equa"
12 novembre 2026 12:00
Manfredonia. Caregiver familiari, pubblicata la graduatoria per il contributo una tantum da 500 euro
12 novembre 2026 10:45
Guardia di Finanza: contrabbando di gasolio, eseguiti sequestri per oltre 7,5 milioni
12 novembre 2026 08:07
Manfredonia, Schiavone replica a Galli sul campetto di Via Orto Sdanga
12 novembre 2026 07:14
Stramurales: Stornara nella "Global Top 20" del Rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite d'Europa
12 novembre 2026 07:00
Figli di nessuno, domani a Manfredonia la presentazione del libro di Pasquale Guadagno
12 novembre 2026 06:52
I Weekend Martyr portano il rock indipendente a San Giovanni Rotondo
12 novembre 2026 06:51
Manfredonia Calcio: “Il tifo organizzato sarà collocato in Curva Sud”
11 novembre 2026 21:12
Bonus Trasporti, oltre 22 mila studenti ammessi. Piemontese incontra i giovani del Consiglio regionale: “Il biglietto unico è un obiettivo della Puglia”
11 novembre 2026 17:24
Regione parte civile in procedimenti penali per reati di tipo mafioso
11 novembre 2026 16:41
Manfredonia, Galli: "Tra le tenebre del campetto di Via Orto Sdanga"
11 novembre 2026 14:04
San Nicandro Gargano: il Questore di Foggia sospende la licenza di un esercizio pubblico
11 novembre 2026 13:57
Venerdì 13 novembre a Palazzo Dogana conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di soccorso alla fauna selvatica attivato dal Parco Nazionale del Gargano
11 novembre 2026 10:42
“Governo affama-pensionati”, SPI nelle piazze di 15 città della Capitanata
11 novembre 2026 09:30
Foggia, il Villaggio della Salute CRI: quasi 100 volontari, oltre 200 prestazioni e 28 donazioni di sangue
11 novembre 2026 09:29
Manfredonia, Tari: “Finalmente convocato il Consiglio Comunale”
11 novembre 2026 08:20
Presenze turistiche a Mattinata, il Comune: “Errore nella comunicazione dati”
11 novembre 2026 07:23
Arriva la secca smentita degli abitanti delle frazioni ad AQP: "Altro che ritorno alla normalità, l'acqua non è tornata"
10 novembre 2026 19:00
Mattinata-Vieste, Piemontese: "La galleria Palombari riaprirà al traffico durante le festività natalizie"
10 novembre 2026 18:23
Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo: ripristinata l’alimentazione idrica delle reti nelle frazioni
10 novembre 2026 17:06
Turismo del Gargano, il 2026 segna una flessione. Necessario un cambio di strategia
10 novembre 2026 16:52
Protesta delle attività di Manfredonia per la continua interruzione dell'energia elettrica
10 novembre 2026 14:35
Sanità, De Leonardis (FdI): “Solita disparità territoriale: Decaro sblocca il concorso per autisti di ambulanze a Bari ma non a Foggia”
09 novembre 2026 18:20
Intelligenza artificiale, scuola e famiglia: a Manfredonia l'incontro "Non basta una risposta"
09 novembre 2026 16:43
Manfredonia, concorso Ase: "Dov'è la banca dati?"
09 novembre 2026 07:52
San Salvatore senz'acqua da giorni: aziende e abitazioni allo stremo: "Acquedotto Pugliese deve assumersi le proprie responsabilità"
09 novembre 2026 07:00
Foggia, violenta rissa nella notte in via Fiume: decine di persone coinvolte, giovane aggredito da un gruppo
08 novembre 2026 16:08
Chi pagherà l’aumento dei canoni demaniali?
08 novembre 2026 07:52
Manfredonia, Basta: “Politica locale allo sbando, l’opposizione fa il regalo alla maggioranza”
07 novembre 2026 10:22
Manfredonia conferisce la cittadinanza onoraria a Florian Lettl e Franco Troiano
07 novembre 2026 07:00
Foggia Film Festival, presentazione della XVI edizione e della Mostra di manifesti cinematografici dedicata a Claudia Cardinale
07 novembre 2026 06:57
Delle Rose: “Dagli slogan ai fatti concreti, rotta chiara per il rilancio di Manfredonia”
06 novembre 2026 20:52
Manfredonia, casi di cibo sospetto e avvelenato per animali in zona Croce
06 novembre 2026 16:52
Natale (Sindaco di San Giovanni Rotondo): "Assalti ai bancomat, la mia gratitudine ai Carabinieri"
06 novembre 2026 16:19
Fiera di Foggia, Padiglione 25: a rischio 4 lavoratori della vigilanza
06 novembre 2026 11:20
Manfredonia, "Il conguaglio Tari si è perso per strada?"
05 novembre 2026 12:37
Manfredonia, Tasso: interrogazione su calo turistico. Sindaco e Assessore chiamano in causa i dirigenti
05 novembre 2026 11:33
La squadra Paralimpica dell'Asd Disabili Delfino Manfredonia ringrazia la Gradinata Est
05 novembre 2026 10:25
Gatto trovato bruciato a Siponto, Enpa attiva l’Ufficio legale: «Chi sa qualcosa si faccia avanti. La violenza sugli animali è un allarme sociale»
04 novembre 2026 18:27
Gruppo Territoriale M5S di Manfredonia: Piano strategico della cultura e del turismo: il sindaco chiarisca le criticità e indichi come intende affrontarle
04 novembre 2026 17:10
Turismo e Cultura: la Regione Puglia aggiorna gli elenchi. Manfredonia confermata solo "Comune Turistico", la mancata qualifica di "Città d'arte"tra grandi potenzialità, sogni nel cassetto e musei perduti
04 novembre 2026 14:34
Manfredonia, Delle Rose: "Sul Corpo di Polizia Locale parliamo coi fatti"
04 novembre 2026 13:42
‘Febo’ si racconta a Foggia: il volto iconico di ‘Notre Dame de Paris’ presenta la sua autobiografia
04 novembre 2026 10:36
Manfredonia, Valente: "Grotta di Cravutt, un nuovo patrimonio archeologico da studiare e tutelare"
04 novembre 2026 09:29
Olio extravergine di oliva: non basta produrre qualità, bisogna saperla commercializzare
04 novembre 2026 09:26
Manfredonia, Galli: "Il sindaco si scaglia contro la dirigenza, ecco la sua debolezza"
03 novembre 2026 17:57
Manfredonia, conti del Comune e partecipate. Tasso e Ritucci: "Le ragioni del nostro no"
02 novembre 2026 15:06
Pd: “Manfredonia contro l’Autonomia Differenziata”
01 novembre 2026 06:58
Ase Manfredonia: "Risultati positivi, ma senza visione non c'è futuro"
31 ottobre 2026 18:32
Emergenza per il turismo: viabilità del Gargano 2027, oltre 200 giorni di disagi e perdite rilevanti
31 ottobre 2026 18:29
Verdi Manfredonia: “Avv. Michela D’Onofrio nostro nome per l’Anna Rizzi”
31 ottobre 2026 12:51
Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato la deliberazione che prevede la partecipazione del Comune al nuovo assetto societario di Acquedotto Pugliese
31 ottobre 2026 10:15
Verdi Manfredonia: "Dedicare una strada ad Almirante non è come dedicarla a Berlinguer"
30 ottobre 2026 18:49
Mille studenti in Piazza a Foggia: servono risposte urgenti per carovita, scuole e università
30 ottobre 2026 14:07
Anpi: "Giunta di Lucera revochi l'intitolazione ad Almirante"
30 ottobre 2026 12:39
Incidente in elicottero in Bosnia: il cordoglio del presidente Decaro per la scomparsa della sergente Laura Procacci e dei colleghi caduti
30 ottobre 2026 09:35
Trekking di novembre organizzati dalla Pro Loco Manfredonia
30 ottobre 2026 06:58
Manfredonia, Mansueto sul playground sportivo nel Ca1: "Inizia una nuova storia"
29 ottobre 2026 18:02
Manfredonia, al via i lavori di Sport e Salute nel comparto CA1
29 ottobre 2026 17:53
Manfredonia aderisce ad “Economia in Azione”: più opportunità per i giovani e cultura d’impresa
29 ottobre 2026 16:58
Sanità, De Leonardis (FdI): “Il reparto di Geriatria di Foggia chiuso da 6 anni. Bisogna riaprilo e dotarlo dei posti letto previsti ormai da un anno”
29 ottobre 2026 11:49
Foggia, domenica 8 novembre arriva il “Villaggio della Salute e della Prevenzione” della Croce Rossa Italiana
29 ottobre 2026 11:45
Verdi di Manfredonia: dalla teoria alla gestione reale dell’Oasi Lago Salso
29 ottobre 2026 06:57
Sindacato Polizia: "Preoccupa scarcerazione Siher, a rischio piazze e operatori di Polizia"
28 ottobre 2026 17:52
Open Day campagna vaccinale antinfluenzale 2026 - 2027
28 ottobre 2026 16:55
Abbonamento parcheggio residenti a Manfredonia: al via il rilascio
28 ottobre 2026 10:30
Qualità dell'aria, una sola centralina non basta: «Foggia deve sapere cosa respira»
28 ottobre 2026 10:03
Forte dinamismo del tessuto produttivo in Capitanata, Foggia guida la crescita in Puglia
28 ottobre 2026 06:55
Sanità Foggia, dalla protesta ai fatti: PF Cgil e Cisl Fp sfidano la burocrazia dell'Asl
27 ottobre 2026 16:22
Foggia. Verde pubblico: «Prima di nuovi investimenti serve un piano comunale del verde e della biodiversità»
27 ottobre 2026 09:24
Ecosistema Urbano 2026, Foggia è 95ª su 106. Un voto che non ammette alibi
26 ottobre 2026 14:28
"Per la crisi del comparto primario servono risposte immediate". Confagricoltura incontra i parlamentari
26 ottobre 2026 11:36
Ancora un riconoscimento per il CNS dell'Oasi Laguna del Re di Manfredonia
26 ottobre 2026 09:30
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