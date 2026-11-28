A Monte Sant'Angelo Turismo d’avventura e sviluppo sostenibile: il 2 dicembre a Monte Sant’Angelo la conferenza internazionale di ASCEND

Turismo d’avventura e sviluppo sostenibile: il 2 dicembre a Monte Sant’Angelo la conferenza internazionale di ASCEND

Turismo d’avventura e sviluppo sostenibile: il 2 dicembre a Monte Sant’Angelo la conferenza internazionale di ASCEND

Mercoledì 2 dicembre 2026, dalle 9:30 alle 13:00, si terrà la conferenza internazionale “Il turismo d’avventura oltre i confini: dalle buone pratiche alle nuove opportunità” (Adventure Tourism across borders: from best practices to new opportunities). L’evento si svolgerà in modalità ibrida, in presenza presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, in via Sant’Antonio Abate 121 a Monte Sant’Angelo (FG), e online tramite Zoom. La conferenza è organizzata dall’Ente Parco nell’ambito del progetto ASCEND, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027.

L’iniziativa riunirà rappresentanti di istituzioni, enti di promozione turistica, parchi e aree protette di Italia, Albania e Montenegro per confrontarsi sulle opportunità che il turismo d’avventura offre allo sviluppo sostenibile dei territori e alla crescita delle imprese locali.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Raffaele di Mauro, Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo, e Mauro Novello, Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA South Adriatic.

La prima parte della conferenza sarà dedicata alle prospettive di sviluppo del turismo d’avventura, attraverso il confronto tra esperienze di cooperazione internazionale, buone pratiche e nuove opportunità per i territori e le imprese. Particolare attenzione sarà riservata agli strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese previsti dal progetto ASCEND e alla valorizzazione delle esperienze maturate nell’ambito di precedenti iniziative di cooperazione mediterranea. Saranno inoltre approfondite le tendenze internazionali del settore, l’evoluzione della domanda turistica e il ruolo delle aree protette nella costruzione di un’offerta turistica innovativa, competitiva e sostenibile.

Il confronto proseguirà con la tavola rotonda dal titolo “Il turismo d’avventura come motore di sviluppo regionale sostenibile: il ruolo della cooperazione transfrontaliera e delle aree protette”. Il dibattito, moderato dalla Prof.ssa Maria Buonarota dell’Università di Foggia (DISTUM), vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente dell’Albania, dell’Organizzazione Nazionale per il Turismo del Montenegro, dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise (AAST), dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e dell’Amministrazione del Parco Nazionale della Vjosa (Albania).

Il confronto si articolerà in due focus tematici complementari: il primo dedicato al turismo d’avventura come leva di sviluppo regionale, con particolare attenzione alle politiche territoriali, alla competitività delle destinazioni e alle opportunità di cooperazione transfrontaliera; il secondo al turismo d’avventura nelle aree protette, approfondendo il ruolo di queste ultime nel conciliare la conservazione della biodiversità con lo sviluppo economico locale.

ASCEND – Boosting Adventure Tourism SMEs Competitiveness and Economic Development –, di cui l’Ente Parco Nazionale del Gargano è partner, nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese del turismo d’avventura in Puglia, Molise, Albania e Montenegro. Attraverso attività di analisi territoriale, scambio di buone pratiche, formazione, sostegno finanziario e promozione internazionale, il progetto mira a favorire la creazione di prodotti ed esperienze turistiche innovative e sostenibili, la destagionalizzazione dell’offerta e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Tra le opportunità concrete offerte dal progetto si inserisce l’avviso pubblico recentemente pubblicato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese del settore del turismo d’avventura, finalizzato a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e sostenibili. L’avviso e la relativa documentazione sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Nel corso dell’evento sarà inoltre disponibile un servizio di interpretariato simultaneo.

Per partecipare online è necessario registrarsi tramite Zoom al seguente link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/Uxj-y-cgRtOoSG-8N-FamA