Melfi-Foggia Tratta ferroviaria, i Monti Dauni e i Cinque Reali Siti rischiano l'isolamento

"La Regione si attivi subito per evitare ulteriori disagi"

TRATTA FERROVIARIA MELFI–FOGGIA, GATTA (FDI): I MONTI DAUNI E I CINQUE REALI SITI RISCHIANO L’ISOLAMENTO. LA REGIONE SI ATTIVI SUBITO PER EVITARE ULTERIORI DISAGI

“Esiste il rischio reale di un isolamento delle aree interne dei Monti Dauni e dei Cinque Reali Siti. La Regione faccia subito chiarezza sul mantenimento delle fermate e sui servizi sostitutivi. Dalle segnalazioni che giungono dai territori attraversati da questa arteria fondamentale emerge un quadro preoccupante di crescente disagio. Pendolari, studenti e lavoratori rischiano di subire un ulteriore isolamento che compromette il diritto alla mobilità delle nostre comunità, già penalizzate da carenze infrastrutturali storiche. È indispensabile fare chiarezza immediatamente e scongiurare qualsiasi taglio alle fermate ricadenti in provincia di Foggia.

“Per avere risposte puntuali e individuare soluzioni operative in tempi brevi, ho chiesto, già nei giorni scorsi, che vengano convocati in Commissione Trasporti l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, il direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, i rappresentanti della Direzione Regionale Puglia di Trenitalia S.p.A. e i sindaci dei Comuni direttamente interessati lungo la direttrice: Adalgisa La Torre (Ordona), Vincenzo Sarcone(Ascoli Satriano) e Giuseppe De Vitto (Candela).

"Non possiamo permettere che decisioni calate dall’alto indeboliscano ulteriormente i collegamenti tra la Capitanata, i Monti Dauni e la Basilicata. La Regione Puglia e Trenitalia devono assumersi la responsabilità di garantire una programmazione adeguata alle reali esigenze di chi vive e lavora nelle nostre aree interne. Mi auguro che l’audizione venga calendarizzata nel più breve tempo possibile".