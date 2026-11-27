Mostra Presepi a Manfredonia, è scontro Mostra Presepi a Manfredonia, è scontro: "Davanti al Bambinello non contano le appartenenze"

Per il presidente dell'Associazione Presepistica "Giuseppe Furio" quest'anno toccava a loro il locale Smar, ma è stata preferita di nuovo l'altra associazione

Sono il presidente dell’Associazione Presepistica Sipontina “Giuseppe Furio” e, con grande amarezza, sento il dovere di condividere con la città quanto sta accadendo in merito all’organizzazione della prossima mostra dei presepi.

A Manfredonia sono presenti due associazioni presepistiche e un unico locale della Casa per Anziani SMAR che, negli anni, è stato utilizzato alternandosi.

Lo scorso anno è stato concesso all’altra associazione. Quest’anno, secondo un criterio di alternanza che ci sembrava naturale e rispettoso, sarebbe dovuto essere il nostro turno.

Per questo motivo abbiamo presentato la nostra richiesta già nei primi giorni di gennaio 2026, quindi con notevole anticipo.

Successivamente, nel mese di giugno, è stata presentata un’altra richiesta. Da quanto abbiamo appreso, l’altra associazione avrebbe concordato con le Suore lo svolgimento del tradizionale mercatino da loro realizzato, abbinandolo alla propria mostra dei presepi.

Una soluzione che, nei fatti, ci esclude dall’utilizzo del locale.

Non vogliamo alimentare polemiche inutili e non vogliamo attribuire a nessuno responsabilità che non possiamo dimostrare.

Tuttavia, riteniamo legittimo porre alcune domande:

Perché una richiesta presentata a gennaio non è stata privilegiata rispetto a una richiesta successiva?

Quali criteri hanno determinato l’assegnazione dello spazio?

È stato realmente considerato il principio di alternanza?

Non vogliamo credere che appartenenze, amicizie o vicinanze politiche possano influenzare decisioni che dovrebbero essere prese esclusivamente sulla base di criteri di equità. Non abbiamo elementi per affermarlo e non intendiamo trasformare questa vicenda in un'accusa politica.

Ma proprio perché crediamo nella trasparenza, chiediamo che siano resi chiari i criteri con cui è stata presa questa decisione.

C'è però un'altra questione, per noi ancora più importante.

Il presepe non è soltanto una tradizione.

È un messaggio.

Ogni anno mettiamo al centro delle nostre opere la nascita di Gesù Bambino e, con essa, valori come la pace, l'umiltà, la fratellanza, la solidarietà e l'amore verso il prossimo.

Per questo ci domandiamo se sia coerente celebrare questi valori nelle nostre opere e poi dimenticarli quando ci troviamo a confrontarci tra persone e associazioni.

Noi non chiediamo trattamenti di favore.

Non chiediamo privilegi.

Chiediamo semplicemente che il lavoro e la richiesta della nostra associazione vengano rispettati.

Abbiamo dedicato tempo, passione e sacrifici alla diffusione della cultura del presepe nella nostra città. Lo facciamo senza scopo di lucro e con l'unico obiettivo di mantenere viva una tradizione che appartiene alla nostra comunità.

Perché siamo convinti che, alla fine, il vero valore di un'associazione non si misuri dal numero di persone che riesce a mettere davanti agli altri, né dallo spazio che riesce a conquistare.

Si misura dalla capacità di comportarsi correttamente anche quando sarebbe più facile pensare soltanto a se stessi.

E allora, prima ancora di preparare il presepe, sarebbe bello preparare il nostro cuore.

Perché davanti al Bambinello non contano le appartenenze, le amicizie o le convenienze.

Conta soltanto ciò che siamo capaci di essere nei confronti degli altri.