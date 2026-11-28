Violenza di genere Violenza di genere, la Polizia di Stato in campo con incontri e iniziative di sensibilizzazione in tutta la provincia

Violenza di genere, la Polizia di Stato in campo con incontri e iniziative di sensibilizzazione in tutta la provincia

Violenza di genere, la Polizia di Stato in campo con incontri e iniziative di sensibilizzazione in tutta la provincia

Dalle scuole primarie agli istituti superiori, passando per convegni e momenti di confronto con la cittadinanza: un impegno condiviso per promuovere la cultura del rispetto e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, la Polizia di Stato ha promosso per tutta la settimana una serie di iniziative ed ha partecipato ad incontri in diversi centri della provincia di Foggia, rinnovando il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Un'attività che affianca all'azione di prevenzione e repressione dei reati un costante lavoro di sensibilizzazione, informazione e vicinanza al territorio, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza passa anche attraverso l'educazione, la diffusione della cultura del rispetto e la capacità di riconoscere e prevenire comportamenti violenti.

Tra le iniziative realizzate, particolare attenzione è stata dedicata ai più piccoli con il progetto “Solo con un Fiore”, promosso dalla Questura di Foggia e rivolto agli alunni delle scuole primarie. Gli incontri hanno coinvolto cinque istituti della provincia: l'Istituto comprensivo San Pio X di Foggia, l'Istituto comprensivo Don Milani 1 Maiorano di Manfredonia, l'Istituto comprensivo Carducci Paolillo di Cerignola, l'Istituto Zannotti Fraccacreta di San Severo e l'Istituto comprensivo Bozzini-Fasani di Lucera.

Il progetto nasce con l'obiettivo di diffondere sin dai primi anni del percorso scolastico i valori del rispetto, della gentilezza e della parità, attraverso momenti di dialogo e attività di sensibilizzazione pensati per avvicinare i bambini al tema delle relazioni sane e dell'importanza di riconoscere e rifiutare ogni forma di violenza e discriminazione.

Accanto alle iniziative rivolte agli alunni delle scuole primarie, la Polizia di Stato ha dedicato particolare attenzione anche agli studenti degli istituti superiori. Il Questore e il personale della Divisione Anticrimine della Questura hanno preso parte a diversi convegni e incontri di approfondimento sul tema della violenza di genere, contribuendo a promuovere la cultura del rispetto, la consapevolezza del fenomeno e il riconoscimento di ogni forma di comportamento violento.

Tra gli appuntamenti, quelli presso il Liceo Classico “Lanza” e l'Istituto Tecnico “Einaudi” di Foggia, quest'ultimo arricchito dalla testimonianza di Alessandra Accardo, appartenente alla Squadra Mobile di Napoli, che ha offerto agli studenti un’importante occasione di riflessione sul tema.

Le iniziative realizzate nel corso della settimana del 25 novembre rappresentano un ulteriore tassello dell’attività che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente. Accanto agli interventi delle Forze di polizia e agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, resta fondamentale promuovere una rete di collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

Prevenire la violenza significa intervenire, ma anche educare, ascoltare e sensibilizzare. È questo il messaggio che la Polizia di Stato intende continuare a diffondere, affinché il rispetto della dignità e della libertà di ogni persona diventi un valore condiviso, ogni giorno.



