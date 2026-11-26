Famiglie numerose Manfredonia, famiglie numerose: ampliata la platea dei beneficiari dei contributi economici

Manfredonia, famiglie numerose: ampliata la platea dei beneficiari dei contributi economici

FAMIGLIE NUMEROSE: AMPLIATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI. PROROGATA LA SCADENZA AL 14 DICEMBRE

Novità per l'avviso pubblico relativo ai contributi economici destinati alle famiglie numerose: sono state introdotte alcune integrazioni che ampliano la platea dei potenziali beneficiari.

Potranno presentare domanda anche le famiglie che beneficiano della Carta “Dedicata a Te”, inizialmente escluse dall'avviso. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, sarà comunque riconosciuta priorità ai nuclei familiari che non percepiscono tale beneficio, procedendo successivamente secondo le fasce ISEE, a partire dai valori più bassi.

È stata inoltre prorogata alle ore 12:00 del 14 dicembre 2026 la scadenza per la presentazione delle domande, inizialmente fissata al 10 dicembre.

“L'integrazione dell'avviso consente di estendere questa opportunità a un maggior numero di famiglie, mantenendo criteri di priorità che tengono conto delle condizioni economiche dei nuclei interessati”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca.

“Abbiamo ritenuto opportuno includere anche i beneficiari della Carta ‘Dedicata a Te’, considerando che le esigenze delle famiglie numerose non si esauriscono con il sostegno già ricevuto. La proroga dei termini consentirà inoltre agli interessati di avere qualche giorno in più per presentare la domanda”, aggiunge l'Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

Si ricorda che la misura dispone di 80.000 euro ed è rivolta ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, residenti a Manfredonia, con almeno tre figli conviventi e fiscalmente a carico di età inferiore ai 26 anni e un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Le domande devono essere presentate attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Manfredonia, accessibile all'indirizzo https://sportellotelematico.comune.manfredonia.fg.it/, entro le ore 12:00 del 14 dicembre 2026.

L'avviso integrato è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia.