VIolenza sulle donne Violenza sulle donne, il bilancio dei Carabinieri del Comando Provinciale

Foggia, 25 novembre 2026: il bilancio dei Carabinieri del Comando Provinciale in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno partecipato alla campagna di comunicazione e responsabilizzazione sul delicato tema, organizzata dal Comando Generale dell’Arma.

In provincia di Foggia, il quotidiano impegno dei Reparti dell’Arma a tutela delle donne ha generato, solo negli ultimi dodici mesi, 765 procedimenti penali che hanno richiesto l’attivazione della procedura del “Codice Rosso”, che mira a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, con un bilancio complessivo di 54 arresti in flagranza di reato, 125 misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria e 642 denunce in stato di libertà inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Attualmente il Comando Provinciale Carabinieri assicura il monitoraggio di 72 persone sottoposte a divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico e di 89 vittime dotate di dispositivi anti-aggressione.

In relazione a tutti i richiamati procedimenti penali, sia che si trovino nella fase delle indagini preliminari che in altre fasi del giudizio, gli indagati/imputati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.

Inoltre, nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Arma dei Carabinieri in molte caserme d’Italia, anche quest’anno la sede del Comando Provinciale di Foggia, il 25 novembre, è stata illuminata di arancione, in adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, come segno concreto dell’importante impegno profuso dall’Istituzione.

Oltre al personale debitamente formato e ai Reparti dedicati, le Stazioni Carabinieri, capillarmente diffuse sul territorio, continuano a rappresentare il primo sportello di ascolto per le vittime. In quest’ottica, il progetto “Una stanza tutta per sé”, avviato nel 2015 in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, ha già consentito la predisposizione di due stanze, dotate di strumenti tecnologici e di ambienti riservati dedicati all’ascolto protetto delle vittime di violenza, allestite rispettivamente presso i Comandi Carabinieri di Cerignola e Foggia. Il progetto, peraltro, è stato recentemente ampliato con “Una stanza tutta per sé…portatile”, un kit - consegnato esattamente un anno fa da una delegazione del Club Soroptimist di Foggia - dotato di notebook e microtelecamera integrata per la registrazione audio-video delle denunce e delle escussioni, che contribuirà a supportare le attività dell’Arma nello specifico settore su tutto il territorio provinciale.