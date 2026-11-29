Natale a Vico «A Natale puoi…»: Vico del Gargano diventa il Paese dei Presepi e dell’Amore

Dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 un mese di presepi, luminarie, musica, teatro e tradizioni nel cuore del borgo.

VICO DEL GARGANO, 28 novembre 2026 – Il Natale torna a illuminare il borgo con «A Natale puoi… nel Paese dei Presepi e dell’Amore», il programma promosso dall’Amministrazione comunale dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Un mese di appuntamenti per valorizzare il centro storico, riscoprire le tradizioni e vivere insieme l’atmosfera delle festività.

Il calendario prenderà il via domenica 6 dicembre con gli zampognari nel borgo, la festa di San Nicola e la Sagra d’Autunno in piazza Castello. Lunedì 7 dicembre sarà inaugurato «Presepi d’Amore», un itinerario tra fede, arte e tradizioni visitabile fino al 6 gennaio: dalla chiesa del Carmine alla chiesa della Misericordia e alla chiesa del Purgatorio, passando per piazza Castello e via Terra, fino alle chiese di San Nicola e San Giuseppe.

A trasformare l’atmosfera cittadina saranno la galleria di luminarie lungo il Corso, le installazioni luminose Tridimensionali nella Villa comunale e gli allestimenti tra vicoli e piazze del centro storico. In piazza San Francesco, dall’8 dicembre al 6 gennaio, la Casa di Babbo Natale accompagnerà le manifestazioni in programma.

Musica, spettacoli e appuntamenti da non perdere

L’8 dicembre spazio alla Banda musicale «A.F. Nardini» e a «Il Piccolo Principe e il Pianeta del Natale». Dal 20 al 22 dicembre l’Auditorium Raffaele Lanzetta ospiterà la commedia «Una cicoria in più»; il 22 dicembre è previsto il concerto «Laudate Dominum» della corale dell’associazione «Armonie» nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Il 24 dicembre tornerà il tradizionale «U bamm need», con le confraternite del paese.

Tra gli eventi di richiamo, sabato 26 dicembre alle 20:30, il concerto di Antonino Spadaccino all’Auditorium Raffaele Lanzetta. Dal 27 al 29 dicembre piazza San Francesco ospiterà i Mercatini di Natale; il 5 gennaio la Banda «A.F. Nardini» terrà il concerto dell’Epifania nella chiesa di San Giuseppe. Gran inale il 6 gennaio con la Festa della Befana in piazza San Francesco.