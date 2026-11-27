Disabilità Disabilità: il 3 dicembre a Manfredonia la presentazione delle tre nuove misure regionali

Disabilità: il 3 dicembre a Manfredonia la presentazione delle tre nuove misure regionali "Sostegno familiare", "Patto di cura" e "Dopo di noi"

DISABILITÀ: IL 3 DICEMBRE A MANFREDONIA LA PRESENTAZIONE DELLE TRE NUOVE MISURE REGIONALI “SOSTEGNO FAMILIARE”, “PATTO DI CURA” E “DOPO DI NOI”

Giovedì 3 dicembre 2026, Giornata internazionale delle persone con disabilità, alle ore 17:30, presso l'Aula consiliare di Palazzo San Domenico, in Piazza del Popolo a Manfredonia, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione delle tre nuove misure promosse dalla Regione Puglia a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie: “Sostegno Familiare 2027-2028”, “Patto di Cura 2027-2029” e “Dopo di Noi – Linea B”.

L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale di Manfredonia, su impulso dell'Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, in collaborazione con i Servizi Sociali, con l'obiettivo di offrire ai cittadini un'occasione di informazione e orientamento sulle opportunità previste dai nuovi avvisi regionali.

All'incontro interverranno l'Assessora Maria Teresa Valente, la dottoressa Anna Pia Mione, esperta in progettazione sociale, il Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità, Michele Giordano, e le assistenti sociali, che illustreranno i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande e le principali caratteristiche delle tre misure, rispondendo anche ai quesiti dei cittadini.

Nel corso dell'incontro saranno illustrate le tre misure regionali: Sostegno Familiare 2027-2028, che prevede un contributo di 700 euro mensili per le persone con disabilità gravissima assistite da caregiver familiari; Patto di Cura 2027-2029, con contributi fino a 1.340 euro mensili per l'assunzione regolare di personale dedicato all'assistenza; Dopo di Noi – Linea B, che finanzia fino a 15.000 euro progetti personalizzati per favorire l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità grave.

Le domande potranno essere presentate online entro il 17 dicembre 2026 per Sostegno Familiare e Patto di Cura, misure alternative e non cumulabili, ed entro il 16 dicembre 2026 per Dopo di Noi.

L'incontro si inserisce nel percorso di informazione e accompagnamento che l'Amministrazione comunale sta portando avanti per favorire una maggiore conoscenza delle misure di sostegno disponibili, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai caregiver e alle famiglie che affrontano quotidianamente situazioni di particolare fragilità.

“L'attenzione verso le persone con disabilità e le loro famiglie passa anche attraverso la capacità delle istituzioni di rendere le informazioni accessibili e di accompagnare i cittadini nella conoscenza dei propri diritti”, dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca.

“Abbiamo voluto organizzare questo nuovo momento di incontro perché sappiamo quanto possa essere complesso, per le famiglie, orientarsi tra requisiti, procedure e scadenze dei diversi avvisi. Per questo abbiamo ritenuto utile mettere a disposizione le competenze di professionisti e assistenti sociali, offrendo ai cittadini la possibilità di ricevere chiarimenti e indicazioni concrete”, dichiara l'Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento alle persone con disabilità, ai familiari, ai caregiver e alle associazioni del territorio.



