Città Protagonisga Palumbo: "Le misure regionali per la disabilità non possono trasformarsi in una corsa a ostacoli per anziani e famiglie"

Palumbo: "Le misure regionali per la disabilità non possono trasformarsi in una corsa a ostacoli per anziani e famiglie"

PALUMBO: “LE MISURE REGIONALI PER LA DISABILITÀ NON POSSONO TRASFORMARSI IN UNA CORSA A OSTACOLI PER ANZIANI E FAMIGLIE”

I nuovi avvisi pubblici relativi alle misure Sostegno Familiare 2027-2028 e Patto di Cura 2027-2029, attivi dal 17 novembre al 17 dicembre attraverso la piattaforma regionale, mobilitano complessivamente oltre 160 milioni di euro destinati a sostenere il lavoro di cura e l’assistenza domiciliare: un segnale importante e atteso da migliaia di famiglie.

Tuttavia, accanto all’importanza dei finanziamenti, emerge un problema concreto che rischia di penalizzare proprio le persone più fragili: le domande possono essere presentate esclusivamente mediante identità digitale, attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica. Una procedura che sulla carta appare moderna ed efficiente ma che, nei fatti, sta creando notevoli difficoltà a numerosi cittadini anziani, persone con disabilità e nuclei familiari già impegnati quotidianamente nella gestione di situazioni complesse.

Per affrontare questa criticità, nella giornata di ieri il consigliere comunale di Città Protagonista, Libero Palumbo, presente a Bari anche nella sua veste di responsabile provinciale Unsic, ha avuto un confronto con il consigliere regionale Giulio Scapato e con i dirigenti del Dipartimento Welfare della Regione Puglia.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di rappresentare una difficoltà che patronati, sindacati e associazioni stanno riscontrando in tutta la Puglia: molti beneficiari non sono nelle condizioni di utilizzare autonomamente gli strumenti digitali richiesti dai bandi e, al tempo stesso, “non possiamo consentire che cittadini anziani o persone particolarmente fragili siano costretti a consegnare il proprio SPID o i codici della Carta d’Identità Elettronica a chiunque, pur di presentare una domanda - sottolinea Palumbo -. È una questione che riguarda non solo l’accessibilità ai servizi, ma anche la tutela della privacy e della sicurezza delle persone”.

Dal confronto con il settore Welfare è emersa la difficoltà di intervenire sugli avvisi già pubblicati. Proprio per questo motivo, Città Protagonista guarda già al futuro e chiede una correzione strutturale del sistema. La proposta avanzata da Palumbo punta, infatti, a introdurre nel prossimo bilancio regionale una specifica norma che consenta a patronati e organizzazioni convenzionate di operare formalmente nell’assistenza alla presentazione delle domande, assumendosi le relative responsabilità e ricevendo un rimborso da parte della Regione.

“Questa è una battaglia che porto avanti da tempo - evidenzia ancora Palumbo -. Le misure sociali devono essere realmente accessibili. Non basta stanziare risorse se poi una parte dei potenziali beneficiari incontra ostacoli burocratici e digitali che rischiano di escluderli”.

Per Città Protagonista il tema va oltre la singola procedura amministrativa. Riguarda il modello di welfare che si intende costruire. Un sistema veramente inclusivo non deve limitarsi a finanziare gli interventi, ma deve mettere ogni cittadino nelle condizioni di accedervi con dignità, sicurezza e semplicità. Per questo abbiamo coinvolto Giulio Scapato, che sappiamo sensibile a questi temi, anche nella sua veste di consigliere della Commissione Bilancio della Regione, perché la digitalizzazione rappresenta un’opportunità straordinaria solo quando nessuno viene lasciato indietro. E quando si parla di disabilità, non autosufficienza e fragilità sociali, lasciare indietro qualcuno non è un errore tecnico. Ma politico.

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Associazione "Città Protagonista" - Manfredonia.