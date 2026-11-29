Monti Dauni Parco Naturale dei Monti Dauni, occasione da non perdere

“Ma la tutela ambientale non diventi un freno alla sviluppo”

PARCO NATURALE DEI MONTI DAUNI, UN'OCCASIONE DA NON PERDERE. MA LA TUTELA AMBIENTALE NON DIVENTI UN FRENO ALLO SVILUPPO

Assoturismo Capitanata: «Sì al Parco, purché diventi uno strumento di crescita economica, turistica e occupazionale. I Monti Dauni hanno bisogno di opportunità, non di nuovi ostacoli».

L'ipotesi di istituire il Parco Naturale Regionale dei Monti Dauni rappresenta una prospettiva di grande interesse per il futuro della Capitanata. Un progetto che, se adeguatamente concepito e soprattutto condiviso con le comunità locali, potrebbe trasformarsi in una delle più importanti occasioni di valorizzazione territoriale per l'entroterra della provincia di Foggia.

L'avvio del percorso di studio promosso dal GAL Meridaunia, in collaborazione con l'Università di Foggia e con il coinvolgimento dei 29 Comuni dell'Area Interna Monti Dauni, apre una discussione che merita attenzione e, soprattutto, una visione strategica di lungo periodo.

Per Assoturismo Capitanata Confesercenti, l'istituzione del Parco può rappresentare una scelta positiva, soprattutto se inserita in un progetto complessivo di rilancio economico, capace di mettere in relazione patrimonio naturalistico, borghi storici, produzioni agroalimentari, cultura, tradizioni e attività turistiche.

I Monti Dauni dispongono di un patrimonio straordinario: paesaggi appenninici, boschi, corsi d'acqua, biodiversità, piccoli centri storici, castelli, testimonianze archeologiche, tradizioni gastronomiche e identità culturali che costituiscono un'offerta ancora largamente sottovalutata rispetto alle potenzialità.

Un Parco potrebbe contribuire a dare finalmente una riconoscibilità unitaria a questo patrimonio, rafforzando il posizionamento turistico dei Monti Dauni all'interno dell'offerta regionale pugliese.

DAL VINCOLO ALL'OPPORTUNITÀ: IL PARCO DEVE GENERARE ECONOMIA

La questione centrale, tuttavia, riguarda il modello di Parco che si intende realizzare.

Non possiamo ignorare le preoccupazioni di agricoltori, allevatori, imprenditori, operatori turistici e cittadini rispetto al rischio che una nuova area protetta possa tradursi in ulteriori limitazioni, procedure autorizzative complesse e difficoltà nella realizzazione di investimenti.

I Monti Dauni sono già territori caratterizzati da fragilità economica, spopolamento, carenza di servizi, difficoltà infrastrutturali e insufficiente presenza di attività produttive.

Sarebbe un grave errore immaginare un nuovo organismo di tutela che, anziché accompagnare la crescita, finisca per aggiungere ostacoli a un territorio che ha urgente bisogno di attrarre investimenti, creare occupazione e offrire prospettive alle nuove generazioni.

La tutela ambientale non deve essere contrapposta allo sviluppo economico. Deve diventare uno dei suoi principali fattori competitivi.

Per questo motivo, Assoturismo ritiene indispensabile che il futuro Parco venga progettato attraverso una precisa distinzione tra le esigenze di conservazione degli ecosistemi e le attività economiche compatibili con la tutela del territorio.

Le imprese agricole, le strutture ricettive, gli agriturismi, i ristoranti, le attività commerciali, gli operatori dell'escursionismo e del turismo esperienziale devono poter continuare a investire, innovare e ampliare la propria offerta, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Non sarebbe accettabile che chi decide di aprire un'attività ricettiva, recuperare un immobile storico, realizzare un agriturismo, valorizzare un percorso naturalistico o investire in servizi turistici si trovi penalizzato da un sistema di regole eccessivamente restrittivo.

SERVONO RISORSE, INFRASTRUTTURE E UNA GOVERNANCE EFFICIENTE

Un altro aspetto decisivo riguarda le risorse economiche.

L'istituzione del Parco non può esaurirsi nella delimitazione di un'area geografica e nella creazione di un nuovo organismo amministrativo.

Deve essere accompagnata da finanziamenti, progetti concreti e capacità di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee per la tutela ambientale, la valorizzazione dei borghi, la mobilità sostenibile, la sentieristica, la promozione turistica e il sostegno alle attività produttive.

Occorre inoltre evitare sovrapposizioni di competenze con i Comuni, il GAL Meridaunia e gli altri organismi territoriali.

Il futuro ente Parco dovrà essere un soggetto operativo, capace di semplificare, coordinare e accompagnare gli investimenti, non un ulteriore livello burocratico.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla viabilità, alla segnaletica, ai collegamenti tra i borghi, ai servizi turistici e alla disponibilità di strutture ricettive. Senza queste condizioni, anche il più importante patrimonio naturalistico rischia di rimanere una risorsa poco accessibile e scarsamente produttiva.

LE IMPRESE E LE COMUNITÀ LOCALI DEVONO ESSERE PROTAGONISTE

Assoturismo ritiene indispensabile che il percorso di istituzione del Parco sia realmente partecipato.

Non può essere soltanto una decisione istituzionale o una scelta affidata a tecnici ed esperti, per quanto importanti siano le competenze scientifiche.

Devono essere coinvolti preventivamente i sindaci, le associazioni di categoria, gli agricoltori, gli allevatori, gli operatori turistici, le organizzazioni ambientaliste, le associazioni culturali e tutti i soggetti che quotidianamente contribuiscono alla vita economica e sociale di questi territori.

È necessario conoscere con precisione quali saranno i confini, le eventuali zonizzazioni, le attività consentite, quelle soggette ad autorizzazione e le possibili limitazioni.

La trasparenza sulle regole e sulle conseguenze economiche dell'istituzione del Parco rappresenta una condizione fondamentale per costruire consenso e fiducia.

Le comunità locali non devono subire il Parco: devono esserne le prime beneficiarie e le protagoniste.

LA POSIZIONE DI ASSOTURISMO CAPITANATA

«Guardiamo con interesse all'ipotesi di istituire il Parco Naturale Regionale dei Monti Dauni, perché riteniamo che questo territorio abbia tutte le caratteristiche per diventare una destinazione di grande valore ambientale, culturale e turistico. Sarebbe un'opportunità per rafforzare la sua identità, attrarre visitatori e creare nuove occasioni di lavoro».

«Ma dobbiamo essere molto chiari: non possiamo permetterci che, dopo decenni di marginalità, spopolamento e insufficienti investimenti, i Monti Dauni si trovino ad affrontare ulteriori difficoltà burocratiche. Non possiamo chiedere alle imprese di investire e contemporaneamente rendere più complicato farlo».

«Il Parco deve diventare uno strumento di sviluppo, capace di valorizzare le attività esistenti e favorire la nascita di nuove imprese. La salvaguardia dell'ambiente deve rappresentare un valore aggiunto per l'economia locale, non una ragione per limitarne le prospettive».

IL PARCO SIA L'INIZIO DI UNA NUOVA STAGIONE PER I MONTI DAUNI

La vera sfida non è soltanto istituire un Parco Naturale, ma dimostrare che la tutela del patrimonio ambientale può convivere con una crescita economica concreta.

I Monti Dauni non hanno bisogno di essere semplicemente conservati: hanno bisogno di essere valorizzati, collegati, promossi e resi economicamente attrattivi.

Assoturismo Capitanata auspica quindi che il progetto del Parco diventi l'occasione per costruire un nuovo modello di sviluppo territoriale, nel quale ambiente, turismo, agricoltura, commercio e cultura procedano nella stessa direzione.

Perché il vero successo del Parco non si misurerà soltanto dagli ettari di territorio tutelati, ma dalla sua capacità di generare nuove imprese, nuovi posti di lavoro, maggiori presenze turistiche e migliori condizioni di vita per chi sceglie di continuare ad abitare i Monti Dauni.

Proteggere il territorio è fondamentale. Ma proteggerlo senza creare opportunità significherebbe condannarlo a un futuro senza sviluppo.