Foggia all’assassina “Foggia all’assassina”: il derby in cucina con Bari e una storia che sa di gusto

Orgoglio di un’identità e riappropriazione di una storia nel romanzo di Alessandro Piemontese



“Foggia all’assassina”: il derby in cucina con Bari e una storia che sa di gusto

Orgoglio di un’identità e riappropriazione di una storia nel romanzo di Alessandro Piemontese

1967, Enzo Francavilla inventa gli spaghetti all’assassina; 2027, la Capitanata se ne riappropria

Nel piano ideato da Luca c’è un’intera provincia: da Piazza Italia a Vieste e Celle di San Vito

FOGGIA – L’invenzione degli spaghetti all’assassina ha un nome, un cognome e una storia, ma non tutti li conoscono. Enzo Francavilla è il protagonista di quella storia. Nato a Foggia nel 1934, lo chef foggiano è morto nel dicembre del 2024. Fu lui a inventare gli spaghetti all’assassina, preparati in padella e serviti nei piatti per la prima volta nel 1967, nella sua trattoria “Il Sorso Preferito”, in via Bozzi, a Bari. Di qui l’eterno ‘derby’ che dà ancora più sapore alle cose. Quando a Enzo dicevano che quel piatto era barese, lui non se la prendeva, rispondendo in modo semplice: “io sono foggiano, il piatto che ho inventato è foggiano”. Nel 2027, quella ricetta, quel connubio focoso di pomodoro piccante, spaghetti e croccantezza compirà 60 anni. E allora, prima che a Bari si festeggi il sessantennale di un’appropriazione (indebita?), lo scrittore foggiano Alessandro Piemontese, creativo e consulente marketing, ha deciso di anticipare le celebrazioni con un romanzo, “Foggia all’assassina”, che nel sottotitolo indica una missione di verità: “Una ricetta rubata brucia, una provincia se la riprende”.

FOGGIA ALL’ASSASSINA. Il libro, edito da “Il Castello Edizioni” di Foggia, è ‘rapido’ (222 pagine), ficcante e va all’attacco come il 4-3-3 di Zemanlandia. Non è un caso che il suo autore sia zemaniano dal 1979, il suo anno di nascita, e che la sua creatura letteraria arrivi dopo un altro romanzo di ‘riappropriazione’, pubblicato nel 2025 e significativamente intitolato “Tre punte. Storia di una rivoluzione foggiana fritta nell’olio della verità” (disponibile su Amazon). Grazie a “Tre Punte”, Piemontese ha conosciuto sui social la nipote di Francavilla, e quello che il nuovo romanzo sa di Enzo come uomo viene da lei.

LA STORIA. Di chi è una cosa? Di chi la fa, o di chi ci scrive sopra il nome? «Non è colpa vostra se siete nati lì». Marta lo dice ai foggiani in televisione, guardando in camera, l'ultima domenica di agosto del 2027. È arrivata da Milano per organizzare i sessant'anni degli spaghetti all'assassina: un palco sul lungomare di Bari, un fondo d'investimento a pagarlo, venti ristoranti in tutta Italia. La ricetta l'ha inventata un cuoco nato a Foggia, Enzo Francavilla, e in studio nessuno fa il suo nome. La guardano in quattro, sotto le volte di tufo dell'Ipogeo, nel centro storico di Foggia: Momo, che frigge da cinquant'anni; Sarah l'archivista; il Gigante, che parla una parola alla volta, e Luca, il pubblicitario che a Milano con Marta ci lavorava. Mancano ottantaquattro giorni alle celebrazioni. Luca vuole rispondere con una festa più grande di quella barese, la stessa sera, in piazza Italia. Ma per l'assassina vera ci vogliono l'olio del Gargano e una padella di ferro forgiata sui Monti Dauni, e quando Foggia va a bussare la provincia dice di no. A Vieste il raccolto del frantoio è già prenotato: «Bari ci paga. Voi quando siete venuti l'ultima volta?» A Celle di San Vito, centoquaranta abitanti, l'ultimo fabbro ha spento la forgia il giorno in cui suo figlio è partito per Toronto. Luca, però, non si dà per vinto. Per riprendersi una ricetta, Foggia da sola non basta. Bisogna andare a chiamare gli altri, e apparecchiare. “Foggia all’assassina” è già in cammino. A Foggia, il romanzo si trova alla Libreria Ubik e alla Libreria Dante, disponibile su Mondadori Bookstore e sul sito de Il Castello Edizioni (www.ilcastelloedizioni.it).



