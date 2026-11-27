Burocrazia Burocrazia più semplice a Manfredonia

Burocrazia più semplice a Manfredonia: gli uffici comunali si collegano all'Anagrafe Nazionale. Stop a certificati e autocertificazioni tra uffici

𝗕𝘂𝗿𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮: 𝗴𝗹𝗶 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗳𝗲 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. 𝗦𝘁𝗼𝗽 𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶

Grazie all’integrazione digitale, Tributi, Servizi Sociali, Polizia Locale, Urbanistica e Ufficio Scuola accederanno direttamente ai dati dei cittadini, velocizzando le pratiche e garantendo la massima privacy.

Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più moderna, semplice e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini.

È in fase di completamento l’integrazione informatica che permette ai diversi uffici dell’Ente di dialogare direttamente con l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) attraverso la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) .

Si applica finalmente il principio europeo del "Once Only" ("una volta sola"): se lo Stato è già in possesso di un dato del cittadino, il Comune non deve chiederglielo di nuovo.

Fino ad oggi, per avviare una pratica presso uffici diversi dall’Anagrafe – come i Tributi, i Servizi Sociali, la Polizia Locale, l’Ufficio Scuola e (SUAP), era spesso necessario allegare certificati o compilare autocertificazioni su residenza, nascita o stato di famiglia. Con questo nuovo sistema, saranno gli stessi uffici comunali a verificare queste informazioni in tempo reale e in totale sicurezza.

Cosa cambia in concreto per i cittadini?

Meno carte da compilare: Non servirà più procurarsi certificati o scrivere autocertificazioni anagrafiche per iscrivere i figli alla mensa scolastica, richiedere un bonus sociale o presentare una pratica edilizia o tributaria.

Pratiche più veloci: Il dialogo diretto tra i sistemi informatici elimina i passaggi intermedi tra uffici, riducendo sensibilmente i tempi di attesa per ottenere una risposta o un servizio.

Massima sicurezza e tutela della privacy

Il Sindaco Domenico La Marca e L’Assessore al CED Sara Delle Rose : "Vogliamo una città in cui il rapporto tra il cittadino e l’Amministrazione sia basato sulla fiducia, sull’efficienza e sulla semplicità. L’integrazione con l’Anagrafe Nazionale è un segnale chiaro: il Comune di Manfredonia si modernizza per restituire tempo alle persone e alle imprese. Semplificare la burocrazia non è solo una questione tecnologica, ma una scelta di civiltà e attenzione verso la comunità, che ci permette di offrire servizi più rapidi ed efficienti senza mai abbassare la guardia sulla protezione dei dati personali."