Ospitalità Italiana “Ospitalità Italiana”: premiate alla Camera di Commercio di Foggia 20 eccellenze di 14 Comuni della Capitanata

Si è svolta ieri presso la sede della Camera di Commercio di Foggia la cerimonia di premiazione di “Ospitalità Italiana

“Ospitalità Italiana”: premiate alla Camera di Commercio di Foggia 20 eccellenze di 14 Comuni della Capitanata.

Si è svolta ieri presso la sede della Camera di Commercio di Foggia la cerimonia di premiazione di “Ospitalità Italiana. La qualità che fa vivere la Capitanata”, promossa dall’Ente camerale in collaborazione con ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali). Alla presenza delle Amministrazioni comunali, delle Associazioni di categoria e dei Consiglieri camerali, sono state premiate 20 imprese distribuite su 14 Comuni della provincia di Foggia: tredici tra ristoranti, bistrot e vinerie, sei strutture alberghiere e un agriturismo.

L’evento ha concluso il percorso previsto dal Bando Ospitalità Italiana 2025-2026 con il quale la Camera di Commercio ha voluto andare oltre la promozione esterna del territorio, puntando a sostenere in modo diretto l'eccellenza e la crescita qualitativa dell'intera filiera turistica locale. Le venti realtà premiate, diverse per dimensione e tipologia, hanno scelto di mettersi in gioco sottoponendosi a criteri rigorosi di valutazione legati alla qualità del servizio, all’autenticità e alla promozione territoriale.

“La nostra provincia possiede luoghi straordinari – il Gargano, i Monti Dauni, le città d’arte, le coste, i borghi, la nostra grande tradizione enogastronomica – ma oggi sappiamo che la bellezza del paesaggio ha bisogno di chi sa trasformarla in esperienza”, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, nel corso del suo intervento. “Un territorio non si visita soltanto: si vive attraverso le persone e le imprese che sanno accogliere. Ricevere questa onorificenza non è un punto di arrivo né un semplice bollino da esporre all’ingresso, ma un patto di fiducia con il viaggiatore e con la nostra stessa comunità, la dimostrazione concreta che in Capitanata esiste un’imprenditoria matura, capace di innovare senza mai perdere le proprie radici”.

La mattinata ha offerto anche un momento di analisi e confronto sul futuro del comparto nei prossimi anni, arricchito dai dati ISNART, esposti da Alessandra Arcese, utili a entrare “dentro la testa del turista” per comprendere le reali aspettative di chi sceglie la provincia di Foggia e individuare i margini di miglioramento. A completare il quadro sono state le testimonianze sul campo di chi pratica l’eccellenza ogni giorno, affidate allo chef Donato La Torre e a Domenico Gadaleta.

Al centro della riflessione è emersa la sfida strategica per il turismo provinciale: compiere il salto definitivo dall’essere una semplice destinazione di passaggio all’affermarsi come una vera meta, scelta per l’esperienza offerta, per la propria identità e per la coerenza tra ciò che viene promesso e ciò che l’ospite trova a tavola o in camera. In questa direzione, la qualità è stata indicata come l’unica vera leva competitiva per destagionalizzare i flussi, attrarre un turismo più attento e disposto a spendere e creare occupazione stabile e qualificata per i giovani.

Nel ringraziare ISNART per il percorso tecnico e culturale condiviso, il presidente Di Carlo ha rivolto un plauso particolare agli imprenditori e al lavoro quotidiano, spesso silenzioso, dei loro collaboratori in sala, in cucina e al ricevimento, definendoli «i veri ambasciatori della Capitanata» e ribadendo l’impegno della Camera di Commercio a restare al fianco delle imprese per fare rete sulla qualità e far crescere l’intera economia provinciale.





