Commissione Sanità Carenza di medici al San Camillo de Lellis di Manfredonia

"La sanità non può continuare a pagare il prezzo dei tagli e della cattiva programmazione"

CARENZA DI MEDICI AL SAN CAMILLO DE LELLIS: LA SANITÀ NON PUÒ CONTINUARE A PAGARE IL PREZZO DEI TAGLI E DELLA CATTIVA PROGRAMMAZIONE



Commissione Sanità di Manfredonia: non possiamo più assistere allo stallo dei servizi sanitari sul nostro territorio.



La carenza di medici presso l'ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia e i centri per i servizi riabilitativi rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme per una sanità pubblica che continua a mostrare tutte le proprie criticità.



Il problema non può essere affrontato isolando la singola struttura ospedaliera, ma va inserito in un quadro più ampio, che riguarda i tagli alla sanità pubblica a livello nazionale, la carenza di personale e una programmazione che troppo spesso non risponde alle reali esigenze dei territori.



A questo si aggiunge una distribuzione dei medici tra i diversi presidi ospedalieri che appare inadeguata e che merita una verifica seria e approfondita. Non è accettabile che alcune strutture si trovino in difficoltà mentre le risorse professionali disponibili non sembrano essere organizzate secondo criteri di effettiva necessità e carichi di lavoro.



Particolarmente preoccupante è inoltre la situazione del Pronto Soccorso, reparto strategico e costantemente sottoposto a forte pressione, già segnato da una cronica carenza di personale sanitario. A ciò si aggiunge l'imminente uscita di una professionista in servizio presso l'unità operativa, circostanza che rende ancora più urgente procedere a una rapida sostituzione per evitare ulteriori difficoltà organizzative e ripercussioni sull'assistenza ai cittadini.



E allora ci chiediamo: di quale abbattimento delle liste d'attesa stiamo parlando?



Qui non soltanto si rischia di allungare i tempi di attesa: si arriva a bloccare anche visite specialistiche ed esami cardiologici e radiologici, per esempio, privando i cittadini di prestazioni fondamentali per la prevenzione, la diagnosi e il monitoraggio delle patologie cardiovascolari.



Come Commissione Sanità di Manfredonia non possiamo più limitarci a registrare criticità e a prendere atto di situazioni che si trascinano nel tempo.



Nonostante le diverse interlocuzioni avviate in questi ultimi mesi, continuano infatti a mancare risposte concrete e tempi certi.



Non possiamo più assistere a continui rinvii né rincorrere emergenze organizzative, mentre i cittadini si trovano costretti a fare i conti con servizi sempre più difficili da ottenere.



La salute non può dipendere dalla disponibilità occasionale di personale, dalla possibilità di pagare visite private o dalla capacità delle famiglie di spostarsi altrove per ricevere prestazioni essenziali.



Chiediamo alla Direzione Generale dell'ASL Foggia e agli organi competenti di intervenire con urgenza, garantendo un numero adeguato di medici al San Camillo de Lellis, in primis cardiologi, radiologi e chirurghi, una distribuzione equilibrata del personale tra i presidi ospedalieri, la tempestiva sostituzione delle figure professionali in uscita dal Pronto Soccorso e la piena ripresa delle attività ambulatoriali e diagnostiche.



La sanità pubblica è un diritto, non una concessione.



Manfredonia e il suo territorio meritano risposte concrete, non ulteriori promesse.



I componenti della Commissione:

De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca