Scontro Vendola-Gatta Vendola: "Lo spopolamento si combatte con l'accoglienza dei migranti". Gatta: "No, potenziando i servizi"

La replica di Nicola Gatta a Nichi Vendola

AREE INTERNE E MONTI DAUNI, GATTA (FDI) REPLICA A VENDOLA: LO SPOPOLAMENTO NON SI COMBATTE CON L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI, MA POTENZIANDO I SERVIZI

"Le parole pronunciate a Bovino dall’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, confermano una visione distante dai bisogni reali dei Monti Dauni e delle aree interne della Capitanata. Pensare di contrastare lo spopolamento affidandosi esclusivamente a politiche di accoglienza e inclusione dei migranti significa eludere le vere cause dell’abbandono dei nostri borghi: la carenza di servizi essenziali e la mancata valorizzazione delle nostre eccellenze produttive.

"Se vogliamo davvero salvare i piccoli comuni delle aree interne dobbiamo renderli nuovamente attrattivi e competitivi e creare le condizioni affinché siano innanzitutto i nostri giovani a scegliere di restare, investire e costruire il proprio futuro nella terra in cui sono nati.

Nessuna soluzione tampone o approcci assistenzialistici, ma soltanto politiche strutturali di sostegno, potenziamento delle infrastrutture e implementazione dei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, che negli anni del governo di centrosinistra hanno subìto continui tagli e ridimensionamenti.

Dalle parole occorre passare ai fatti nelle sedi istituzionali e per questo ho presentato una proposta di legge dedicata proprio allo sviluppo, alla rigenerazione e al contrasto allo spopolamento delle aree interne. Un testo organico che punta a sostenere le comunità locali, incentivare la residenzialità, valorizzare le peculiarità dei territori e garantire servizi dignitosi ai cittadini che scelgono di vivere nei nostri comuni. Il volano economico dei Monti Dauni è e resta l’agricoltura, una peculiarità identitaria ed economica che va difesa con risorse adeguate.

Chi lavora la terra in condizioni orografiche e climatiche difficili svolge un insostituibile presidio ambientale, sociale ed economico contro il dissesto idrogeologico e l’abbandono. Solo se si sostengono le imprese agricole locali, se si garantisce redditività a chi produce e se si forniscono risposte legislative concrete ai piccoli centri, si può vincere la sfida contro lo spopolamento, non certo con gli slogan"