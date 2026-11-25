Polemiche M5S San Giovanni Rotondo: "Statua Padre Pio coperta da albero di Natale"

"San Giovanni Rotondo è la città di Padre Pio"

PADRE PIO NON È UNA DECORAZIONE: È LA STORIA, L'IDENTITÀ E L'ANIMA DI SAN GIOVANNI ROTONDO!

Nascondere alla vista la statua di Padre Pio, realizzata dal grande scultore Pericle Fazzini, per collocare un albero di Natale in Piazza Padre Pio significa sollevare una questione che va ben oltre una semplice scelta di allestimento urbano.

Padre Pio non è un monumento qualsiasi. Padre Pio è San Giovanni Rotondo!

È impossibile raccontare la storia, lo sviluppo e la trasformazione di questa città senza riconoscere il ruolo straordinario che Padre Pio ha avuto nella sua identità.

È stato il frate delle stimmate, il sacerdote della misericordia, il punto di riferimento spirituale di milioni di persone. La sua presenza ha trasformato San Giovanni Rotondo in una delle principali mete mondiali del pellegrinaggio religioso, contribuendo profondamente alla sua notorietà internazionale, alla sua economia e alla sua crescita.

Generazioni di cittadini hanno costruito intorno alla sua figura una parte fondamentale della propria identità. Milioni di pellegrini continuano ad arrivare da ogni angolo del mondo per pregare, conoscere i luoghi della sua vita e testimoniare la propria devozione.

E allora una domanda all'amministrazione comunale di centrodestra guidata dalla sindaca Floriana Natale è inevitabile:

Possibile che non si sia compresa l'importanza simbolica, artistica e spirituale di quella statua?

Piazza Padre Pio porta il nome di un uomo che ha segnato per sempre il destino di questa comunità. La scultura di Fazzini non è un ostacolo da nascondere dietro un allestimento natalizio: è un patrimonio da valorizzare e rispettare.

Sia chiaro: nessuno vuole togliere il Natale alla città. Ma il Natale deve essere occasione di bellezza, non motivo per oscurare i simboli più importanti della nostra storia.

Un'amministrazione attenta dovrebbe partire proprio da questo principio: prima si rispetta e si valorizza ciò che rende unica una città, poi si realizzano gli allestimenti.

Chiediamo alla sindaca Floriana Natale di riconsiderare la collocazione dell'albero e di restituire alla statua di Padre Pio la visibilità che merita.

Perché San Giovanni Rotondo non è una città qualsiasi: è la città di Padre Pio.

E questa identità non può essere messa in secondo piano.

L'ALBERO DI NATALE ILLUMINA LE FESTE. PADRE PIO ILLUMINA LA STORIA DI SAN GIOVANNI ROTONDO.

Non dimentichiamolo mai!

Movimento 5 Stelle Manfredonia