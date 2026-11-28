Emergenza occupazionale Chiude Rosso Tono al Grandapulia

16 lavoratori rischiano il posto di lavoro a ridosso del Natale

Emergenza occupazionale a "Grandapulia": Rosso Tono chiude la sarcinesca il 12 Dicembre, 16 lavoratori rischiano il posto di lavoro a ridosso del Natale

FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL di Foggia chiedono un intervento immediato per salvare l'occupazione e un servizio essenziale per il territorio.

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Mentre la città si prepara alle festività natalizie, una grave ombra cala sul futuro di 16 lavoratori e delle rispettive famiglie. Le Segreterie Territoriali di FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL di Foggia lanciano un appello urgente alle parti coinvolte e alle istituzioni per scongiurare il dramma sociale legato alla chiusura definitiva del punto vendita Geodesia" Rosso Tono" situato all'interno del Centro Commerciale "Grandapulia" (Borgo Incoronata).

​A seguito della procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 30 ottobre — conseguente alla disdetta del contratto di affitto di ramo d'azienda da parte di Finsud S.r.l. (con efficacia dal 31 gennaio 2027) — la saracinesca del punto vendita si abbasserà ufficialmente al pubblico il prossimo 12 dicembre, a meno di due settimane dal Natale. Nel corso dell'esame congiunto è emersa l'impossibilità di ricollocare integralmente i 16 dipendenti presso gli altri negozi della provincia, prospettando un licenziamento collettivo in un territorio già fortemente segnato da disoccupazione e precarietà.

​«È inaccettabile che, proprio nel periodo dell'anno dedicato alla serenità familiare, 16 lavoratrici e lavoratori si ritrovino senza alcuna certezza sul proprio futuro — dichiarano P. Di Stasio (FILCAMS-CGIL) e D. Lannunziata (UILTUCS-UIL) — Ma la chiusura di questo punto vendita non rappresenta soltanto una ferita occupazionale: priva di un presidio fondamentale di prossimità e approvvigionamento sia i tanti lavoratori che operano quotidianamente all'interno del Centro Commerciale, sia i cittadini e i residenti delle borgate limitrofe che avevano in questo esercizio un punto di riferimento essenziale per la spesa quotidiana».

​Per evitare che questa vertenza si traduca nell'ennesima sconfitta per il tessuto economico e sociale della Capitanata, le Organizzazioni Sindacali hanno formalmente richiesto un incontro urgente a SVICOM S.p.A. (Direzione del Centro Commerciale "Grandapulia"), coinvolgendo per conoscenza la Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), l'ARPAL Puglia, il Comune di Foggia e la stessa Geodesia S.r.l..

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Al centro del tavolo richiesto dal sindacato ci sono tre priorità inderogabili:

​- Verificare la futura destinazione commerciale degli spazi attualmente occupati da Geodesia S.r.l. ed eventuali trattative per il subentro di nuovi operatori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO);

​- Attivare clausole sociali o percorsi condivisi che garantiscano il riassorbimento prioritario dei 16 lavoratori in esubero presso l'eventuale soggetto subentrante.



​FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL confidano in un immediato riscontro e nella piena assunzione di responsabilità sociale da parte della proprietà, della gestione del Centro Commerciale e delle istituzioni locali, affinché si individuino soluzioni concrete e alternative prima della chiusura prevista per il 12 dicembre.



​Ufficio Stampa Segreterie Territoriali

FILCAMS-CGIL Foggia

UILTUCS-UIL Foggia