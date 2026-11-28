Chiude Rosso Tono al Grandapulia
16 lavoratori rischiano il posto di lavoro a ridosso del Natale
Emergenza occupazionale a "Grandapulia": Rosso Tono chiude la sarcinesca il 12 Dicembre, 16 lavoratori rischiano il posto di lavoro a ridosso del Natale
FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL di Foggia chiedono un intervento immediato per salvare l'occupazione e un servizio essenziale per il territorio.
Mentre la città si prepara alle festività natalizie, una grave ombra cala sul futuro di 16 lavoratori e delle rispettive famiglie. Le Segreterie Territoriali di FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL di Foggia lanciano un appello urgente alle parti coinvolte e alle istituzioni per scongiurare il dramma sociale legato alla chiusura definitiva del punto vendita Geodesia" Rosso Tono" situato all'interno del Centro Commerciale "Grandapulia" (Borgo Incoronata).
A seguito della procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 30 ottobre — conseguente alla disdetta del contratto di affitto di ramo d'azienda da parte di Finsud S.r.l. (con efficacia dal 31 gennaio 2027) — la saracinesca del punto vendita si abbasserà ufficialmente al pubblico il prossimo 12 dicembre, a meno di due settimane dal Natale. Nel corso dell'esame congiunto è emersa l'impossibilità di ricollocare integralmente i 16 dipendenti presso gli altri negozi della provincia, prospettando un licenziamento collettivo in un territorio già fortemente segnato da disoccupazione e precarietà.
«È inaccettabile che, proprio nel periodo dell'anno dedicato alla serenità familiare, 16 lavoratrici e lavoratori si ritrovino senza alcuna certezza sul proprio futuro — dichiarano P. Di Stasio (FILCAMS-CGIL) e D. Lannunziata (UILTUCS-UIL) — Ma la chiusura di questo punto vendita non rappresenta soltanto una ferita occupazionale: priva di un presidio fondamentale di prossimità e approvvigionamento sia i tanti lavoratori che operano quotidianamente all'interno del Centro Commerciale, sia i cittadini e i residenti delle borgate limitrofe che avevano in questo esercizio un punto di riferimento essenziale per la spesa quotidiana».
Per evitare che questa vertenza si traduca nell'ennesima sconfitta per il tessuto economico e sociale della Capitanata, le Organizzazioni Sindacali hanno formalmente richiesto un incontro urgente a SVICOM S.p.A. (Direzione del Centro Commerciale "Grandapulia"), coinvolgendo per conoscenza la Regione Puglia (Assessorato al Lavoro), l'ARPAL Puglia, il Comune di Foggia e la stessa Geodesia S.r.l..
Al centro del tavolo richiesto dal sindacato ci sono tre priorità inderogabili:
- Verificare la futura destinazione commerciale degli spazi attualmente occupati da Geodesia S.r.l. ed eventuali trattative per il subentro di nuovi operatori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO);
- Attivare clausole sociali o percorsi condivisi che garantiscano il riassorbimento prioritario dei 16 lavoratori in esubero presso l'eventuale soggetto subentrante.
FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL confidano in un immediato riscontro e nella piena assunzione di responsabilità sociale da parte della proprietà, della gestione del Centro Commerciale e delle istituzioni locali, affinché si individuino soluzioni concrete e alternative prima della chiusura prevista per il 12 dicembre.
Ufficio Stampa Segreterie Territoriali
FILCAMS-CGIL Foggia
UILTUCS-UIL Foggia