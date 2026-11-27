Pericolo lupi Lupi e predazioni, il Parco del Gargano al fianco degli allevatori

Lupi e predazioni, il Parco del Gargano al fianco degli allevatori: «Tutelare la pastorizia significa tutelare il territorio»

Lupi e predazioni, il Parco del Gargano al fianco degli allevatori: «Tutelare la pastorizia significa tutelare il territorio»

Semplificazione delle procedure per gli indennizzi, sostegno alla prevenzione, salvaguardia della razza podolica e monitoraggio scientifico del lupo: le azioni dell’Ente Parco a tutela del comparto zootecnico

Il recente episodio di predazione, che ha portato alla morte di quattro manzette e di un cane da guardiania nell’azienda del giovane allevatore Michele Totaro, rappresenta purtroppo soltanto uno dei tanti eventi che colpiscono gli allevatori garganici e ripropone una problematica che l’Ente Parco Nazionale del Gargano conosce bene e alla quale intende dare risposte concrete.

«Esprimiamo la nostra vicinanza a Michele Totaro e a tutti gli allevatori che quotidianamente affrontano queste difficoltà. Siamo pienamente consapevoli del valore economico, sociale, culturale e ambientale della pastorizia, che costituisce un elemento identitario del Gargano e un presidio fondamentale per la salvaguardia del territorio», dichiara il Commissario straordinario dell’Ente Parco, Raffaele di Mauro.

Nelle prossime settimane sarà promossa una riunione tecnica con il Servizio veterinario dell’ASL di Foggia, finalizzata a individuare soluzioni condivise per snellire le procedure burocratiche, accelerare gli accertamenti e agevolare l’erogazione degli indennizzi agli allevatori.

Sul fronte della prevenzione, l’Ente Parco è pronto a mettere a disposizione degli allevatori il supporto dei propri uffici, al fine di individuare soluzioni tecniche e amministrative che consentano di superare le criticità legate alla vincolistica e agevolare la realizzazione di ricoveri e strutture di protezione del bestiame in area Parco, nel rispetto della normativa vigente.

Particolare attenzione sarà riservata alla tutela della razza bovina podolica. È ormai prossimo l’avvio di una misura di finanziamento per l’acquisto di tori riproduttori podolici, cui si intende affiancare, nell’ambito del prossimo bilancio di previsione, ulteriori risorse economiche destinate alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione di questa preziosa razza autoctona.

Sul fronte scientifico, è già stata attivata una collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari, finalizzata al monitoraggio e al censimento della popolazione del lupo sul Gargano, allo studio delle sue dinamiche, alla caratterizzazione genetica degli esemplari e alla stima della consistenza numerica degli ibridi lupo-cane. La collaborazione è altresì orientata all’individuazione di soluzioni concrete ed efficaci per favorire la coesistenza tra il lupo e le aziende agropastorali del territorio.

«La tutela della pastorizia ha per noi la stessa importanza della tutela della nostra fauna selvatica. Non si tratta di contrapporre due esigenze, ma di individuare strumenti capaci di garantirne la coesistenza. Non possiamo chiedere agli allevatori di sostenere da soli i costi della conservazione della biodiversità, né possiamo permettere che queste difficoltà scoraggino le nuove generazioni dal proseguire tali attività.

Il Gargano che vogliamo preservare è fatto di biodiversità, paesaggi, tradizioni e comunità. Difendere chi ha scelto di continuare a vivere e lavorare nelle nostre aree rurali significa difendere il Gargano stesso. È anche questo il senso di un Parco di comunità», conclude il Commissario di Mauro.



