8 dicembre A Foggia l'8 dicembre torna Fogia Regalis

Martedì 8 dicembre 2026 il ritorno nella Foggia di Federico II: visita guidata nel centro storico e (ri)scoperta della Cripta della Cattedrale

FOGIA REGALIS: IMPERIALIS INCLITA SEDES FRIDERICI II - TERTIA EDITIO

Martedì 8 dicembre 2026 il ritorno nella Foggia di Federico II: visita guidata nel centro storico e (ri)scoperta della Cripta della Cattedrale

Dopo il successo delle prime due edizioni, entrambe a pieno regime di posti, torna a Foggia “Fogia Regalis: Imperialis Inclita Sedes Friderici II - Tertia Editio”. L’appuntamento è per martedì 8 dicembre 2026, con un percorso che unisce visita guidata, ricostruzione storica e musica, per riscoprire la città che Federico II di Svevia scelse come una delle sue residenze predilette.

Il programma

Ore 16:30 - Ritrovo davanti al Museo (Piazza Nigri) e visita guidata ai luoghi legati alla presenza di Federico II a Foggia con la guida a cura della storica dell’arte Valentina Talienti di Daunia in Italy APS .

Ore 18:30 - Nella cripta della Cattedrale di Santa Maria, cerimonia di investitura di un cavaliere e poesie in musica alla corte di Federico II, a cura di Gens Capitanatae APS, con personaggi in abiti d’epoca e oggetti ricreati con rigore storico. Introduzione di Claudio Mione.

Come partecipare

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria, sia per la visita guidata che per la parte nella cripta. Per informazioni e prenotazioni: tel. 389 580 5856, e-mail [email protected].

Il contesto storico: la Foggia “regalis”

Nel Duecento Foggia non fu una città qualunque. Federico II vi fece costruire un grande palazzo imperiale, di cui resta il celebre portale con l’iscrizione che definisce la città “Fogia regalis sedes inclita imperialis”, da cui il titolo dell’evento. Qui l’imperatore tenne la corte e visse a lungo, e la Capitanata divenne il cuore del suo Regno, tra residenze, castelli e luoghi di caccia.

A questa stagione appartengono anche testimonianze che raccontano Foggia fuori dai confini del Regno. La Cantiga 136, tra i canti mariani voluti da Alfonso X di Castiglia, ambienta a Foggia un miracolo: una donna tedesca, furiosa per aver perso ai dadi, scaglia una pietra contro il volto del Bambino di una statua della Vergine, che alza il braccio per proteggerlo. Nel racconto, il fatto avviene negli anni in cui in città risiedeva Corrado, figlio dell’imperatore. E dalla corte federiciana nasce anche la Scuola poetica siciliana, la prima grande stagione lirica in volgare italiano, a cui appartenne lo stesso Re Enzo, figlio di Federico, autore di “Amor mi fa sovente”.

Il luogo: la Cripta della Cattedrale

Cuore dell’evento è la cripta della Cattedrale di Foggia, uno dei luoghi più suggestivi e densi di storia e di fede della città. È legata alla tradizione dell’icona della Madonna dei Sette Veli, secondo il racconto ritrovata da alcuni contadini in una palude e poi venerata nel luogo dove sorse la chiesa, ampliata nel XII secolo. Dopo i danni del terremoto del 1731 la Cattedrale fu ricostruita in forme barocche, ma la cripta conserva ancora l’atmosfera della Foggia medievale. Per i partecipanti sarà un’occasione per vederla in una veste insolita, animata dalla rievocazione storica.

Patrocini e collaborazioni

L’evento è organizzato da Daunia in Italy APS e Gens Capitanatae APS, con la disponibilità e la cortesia dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Gode del patrocinio dell’Università di Foggia, del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Foggia e dell’Ordine degli Architetti di Foggia e si avvale della consolidata collaborazione con l’Archivio di Stato di Foggia, oltre che di quella di numerose altre istituzioni, enti e associazioni del territorio, tra cui il Festival del Nerd, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’associazione Foggia Social Club e il l’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), Comitato Provinciale di Foggia.

Le dichiarazioni

«Siamo grati a tutte le istituzioni, agli enti e alle associazioni che ci affiancano, in particolare i Soci Coop, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, il Gruppo Arpitel, la Sartoria Shangrillà e il Comitato Nazionale Italiano Fair Play Puglia: la loro presenza dimostra che la riscoperta della Foggia imperiale è un progetto condiviso dall’intera comunità. Un grazie speciale all’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, che ci permette ancora una volta di aprire le porte della Cripta. Abbiamo previsto anche la presenza degli amici Nottordis di Torremaggiore come testimonianza della rete che stiamo costruendo in tutta la Capitanata»

– Giuseppe De Lillo, segretario di Daunia in Italy APS

«L'unico modo che abbiamo per proteggere quel poco che è rimasto di testimonianza tangibile della nostra storia, è quello di diffonderne la conoscenza a quante più persone possibile. Solo un popolo che conosce il suo passato, può vivere consapevolmente il presente, e custodirlo per le generazioni future. Il mio operato si muove in linea con i principi ispiratori della Convenzione di Faro del 2005. »

– Valentina Talienti, storica d'arte e guida turistica abilitata, Daunia in Italy APS.

«Il patrocinio dell’Università di Foggia è per noi un riconoscimento importante: premia il lavoro di ricerca e divulgazione portato avanti in queste prime edizioni e dà ancora più valore a Fogia Regalis. Un ringraziamento sincero va al prof. Pasquale Favia, il cui sostegno è stato prezioso per ottenerlo. Fogia Regalis nasce dal desiderio di restituire alla città la consapevolezza del suo passato imperiale. Con la terza edizione vogliamo che la storia, la musica e la poesia del Duecento tornino a vivere nel luogo più simbolico della Foggia medievale.»

– Alessandro De Troia, presidente di Gens Capitanatae APS