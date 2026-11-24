Ponte Lungo Manfredonia, Arminio: "Dove sono il sindaco e l'assessora ai servizi sociali?"

"Un materasso. Una rete. Una poltrona. Pentole, piatti, coperte. Non è un accampamento per gioco. È la casa di qualcuno che non ha altro"

Un materasso. Una rete. Una poltrona. Pentole, piatti, coperte. Non è un accampamento per gioco. È la casa di qualcuno che non ha altro.

E in mezzo a tutto questo, la spazzatura. Mucchi che crescono giorno dopo giorno, e quando piove l'acqua se li porta in mare. Questa non è solo una questione di decoro. È una questione di igiene e di salute. Per chi ci vive, per tutta la città.

Allora faccio domande semplici, perché le risposte devono essere semplici.

Dove sono i servizi sociali? Le segnalazioni sono state fatte. E non è cambiato niente.

Dov'è l'assessora ai servizi sociali? Chi ha la delega al sociale dovrebbe essere la prima a presentarsi dove c'è bisogno. Non nei comunicati. Non nelle foto di rito. Qui, sotto questo ponte.

Dov'è il sindaco? Quello che dice di amare i bisognosi e di metterli al primo posto. Io tutto questo amore non lo vedo. Vedo persone che dormono sul cemento mentre sopra passano le macchine e la città va avanti come se niente fosse.

Dire che i poveri sono la priorità è facile. Costa solo qualche parola ed una mano sul petto seguito da un mezzo inchino. BASTA.

Trovare un posto caldo per chi dorme all'aperto costa fatica, impegno, volontà. E su questo, a oggi, vedo il vuoto, il nulla, l’indifferenza!

L'anno scorso la pulizia è stata fatta. Ricordo bene. Quindi si può fare, e sappiamo come. Allora perché non si ripete? Perché si aspetta che il problema diventi emergenza? Perché si guarda altrove finché non conviene più farlo?

Chiedo al sindaco e all'assessora ai servizi sociali tre cose, e le chiedo in fretta, perché l'inverno non aspetta: (fe fredd)

1. Andate a vedere con i vostri occhi, senza fotografi e senza preavviso.

2. Date a queste persone un aiuto vero e un posto dove stare.

3. Pulite l'area subito, e poi con regolarità, non una volta ogni tanto.

Non cerco una polemica. Cerco il rispetto per chi non ha la forza di chiedere una dignità. Una città, un sindaco, si misura da come tratta gli ultimi, non da come organizza le feste.

Dietro quelle foto ci sono delle persone, non solo rifiuti.

“Chi ci governa, da oggi, non può dire di non sapere. Può solo dire che non ha voluto vedere."

Michele Arminio