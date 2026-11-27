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Foggia e Borgo Mezzanone ospitano l’XI Congresso regionale di ARCI Puglia

Foggia e Borgo Mezzanone ospitano l’XI Congresso regionale di ARCI Puglia

Il 28 novembre a Foggia la parola ai circoli e ai territori. Il 29 novembre a Borgo Mezzanone il confronto su pace, diritti e democrazia con Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

ARCI provinciale di Foggia accoglie in Capitanata le delegate e i delegati che il 28 e 29 novembre 2026 parteciperanno all’XI Congresso regionale di ARCI Puglia. Il programma, presentato dal Comitato regionale, lega due luoghi della nostra provincia: a Foggia le esperienze dei territori entreranno nella discussione sul futuro dell’associazione; a Borgo Mezzanone, conclusi i lavori congressuali, il confronto si aprirà alla politica nazionale.

Sabato 28 novembre, nella Sala Conferenze della CGIL di Foggia, i lavori inizieranno alle 10,00 dopo la registrazione delle delegate e dei delegati in programma alle 9.30. Alle 10.30è prevista la relazione di Davide Giove, presidente di ARCI Puglia. Nel pomeriggio, dopo la presentazione del documento politico e dei documenti statistici, il congresso dedicherà cinque ore, dalle 15,00 alle 20,00 alla discussione e alle testimonianze dai territori. È un passaggio a cui teniamo particolarmente: il tema del congresso, Ostinatamente abitiamo il contrario,prenderà forma nei racconti di chi vive e anima i circoli.

Domenica 29 novembre il congresso proseguirà nella Sala Conferenze di Borgo Mezzanone, nel Comune diManfredonia. I lavori riprenderanno alle 9.30. Alle 12,00 si terranno le votazioni e le proclamazioni, seguite alle 12.30 dalle conclusioni di Walter Massa, presidente nazionale dell’ARCI.

Alle 16,00 nella stessa sala, si terrà Il progresso non si astiene, incontro dedicato a pace, diritti e democrazia. Dopo i saluti di Walter Massa interverranno Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ed Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Modererà Davide Giove, presidente di ARCI Puglia.



