Natale a Vieste Natale 2026, il Comune di Vieste attiva i buoni spesa per le famiglie: domande entro il 15 dicembre

In vista delle prossime festività natalizie, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vieste rinnova il proprio sostegno concreto alla comunità con l’erogazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Natale 2026, il Comune di Vieste attiva i buoni spesa per le famiglie: domande entro il 15 dicembre

In vista delle prossime festività natalizie, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vieste rinnova il proprio sostegno concreto alla comunità con l’erogazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 24 novembre 2026, l’Amministrazione mette a disposizione 98 buoni spesa del valore di 50 euro ciascuno. I buoni sono destinati all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e si utilizzano presso gli esercizi commerciali di Vieste aderenti all’iniziativa. L’elenco dei negozi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

“Il Natale è il tempo della vicinanza e della condivisione, e vogliamo che ogni famiglia di Vieste possa viverlo con serenità”, dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Giuseppina Sementino. “È un piccolo gesto, ma pensato con cura: al posto dei tradizionali cesti abbiamo scelto i buoni spesa, così ogni famiglia potrà acquistare ciò di cui ha più bisogno, in base alle proprie esigenze. Invito tutte le famiglie interessate a presentare la domanda e a rivolgersi ai nostri uffici per ogni chiarimento: siamo a disposizione per accompagnarle passo dopo passo.”

Chi può fare domanda Possono partecipare i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: • residenza anagrafica nel Comune di Vieste; • cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure regolare titolo di soggiorno; • attestazione ISEE in corso di validità fino a 6.000 euro. È prevista una domanda per ciascun nucleo familiare.

Come e quando presentare la domanda La domanda, redatta sull’apposito modulo, va presentata entro il 15 dicembre 2026: • a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune in Corso Lorenzo Fazzini 29, negli orari di apertura al pubblico; • via PEC all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto “Domanda Avviso Pubblico Buoni Spesa 2026”.

Alla domanda vanno allegati un documento di riconoscimento in corso di validità, l’attestazione ISEE e, per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno.

I buoni spesa saranno disponibili per il ritiro presso il Comune di Vieste a partire dal 21 dicembre 2026. L’avviso pubblico, completo di tutti i requisiti di accesso e del relativo modulo di domanda, è allegato a questa pagina ed è inoltre consultabile e scaricabile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Vieste.

Per informazioni e assistenza nella compilazione: Ufficio Servizi Sociali, tel. 0884/712242 – 0884/712219, e-mail [email protected].