A Foggia Giorgio Porrà, il calcio raccontato come una forma d’arte

Il giornalista di Sky Sport inaugura il Foggia Festival Sport Story e riceve il Premio alla carriera: un dialogo sul gioco, le storie e la bellezza che unisce lo sport alle altre arti

Il giornalista di Sky Sport inaugura il Foggia Festival Sport Story e riceve il Premio alla carriera: un dialogo sul gioco, le storie e la bellezza che unisce lo sport alle altre arti

Il calcio come racconto, memoria e chiave per leggere la società. È stato questo il filo conduttore dell’incontro con Giorgio Porrà, protagonista della serata inaugurale dell’XI edizione del Foggia Festival Sport Story, martedì 24 novembre, negli spazi della Biblioteca “La Magna Capitana”. Il giornalista, già caporedattore di Sky Sport, ha ricevuto il Premio alla carriera, consegnato dal presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Filippo Santigliano, e ha dialogato con il giornalista Pino Autunno.

Ad aprire la serata, insieme al saluto del presidente Santigliano, sono stati i saluti di Domenico Di Molfetta, assessore del Comune di Foggia con delega allo Sport. Nel corso dell’incontro, inoltre, sono stati consegnati alcuni volumi destinati al fondo della Biblioteca “La Magna Capitana”, affidati alla direttrice Gabriella Berardi.

Il presidente Santigliano ha voluto anche ricordare due giornalisti recentemente scomparsi, Rino Palmieri ed Elena Pero. Due professionisti che hanno raccontato lo sport in ambiti diversi, dal giornalismo locale a quello nazionale, accomunati dalla passione e dalla dedizione al proprio lavoro. Un ricordo che ha restituito il senso più profondo della serata: lo sport come esperienza condivisa, capace di unire chi lo vive da protagonista e chi lo racconta.

Nel corso dell’intervista, Porrà ha ripercorso il proprio modo di intendere il giornalismo sportivo, rivendicando uno spazio di racconto che non si esaurisca nella cronaca e nel risultato. Ha descritto il suo lavoro come una sorta di «riserva indiana», un’oasi protetta, una «cellula di resistenti» in cui continuare a coltivare un racconto diverso, più attento alle storie, alle persone e alla dimensione culturale dello sport.

Una posizione che nasce anche dalla necessità di prendere le distanze da una narrazione sempre più concentrata sull’ego e sull’esibizione. «Noi siamo cornice, siamo tappezzeria, i protagonisti sono altri»: nelle parole di Porrà, il giornalista deve restare al servizio delle storie e di chi le rende possibili, senza sostituirsi ai veri protagonisti.

Il riferimento alla letteratura, elemento riconoscibile dei suoi programmi, è per Porrà un punto di partenza, un «pretesto» per aprire altri percorsi e mettere in dialogo il calcio con le grandi forme dell’espressione artistica. Il giornalista ha rivendicato la dignità dello sport, che «non ha nulla in meno» rispetto a discipline considerate più nobili, come il cinema, la letteratura, la musica e la filosofia. «Se l’arte arricchisce la vita, lo sport ne è parente stretto», ha detto, spiegando come la ricerca di questa consanguineità continui a entusiasmarlo.

È una contaminazione che Porrà pratica attraverso accostamenti audaci, talvolta spiazzanti, eppure capaci di illuminare la bellezza del gioco da prospettive inedite. Il dribbling di Maradona, con la sua eleganza e capacità di sorprendere, può richiamare un tango di Gardel o Piazzolla; la rivoluzione del calcio totale di Johan Cruijff, che ha cambiato principi e geometrie del gioco, trova un parallelo nella rottura artistica di Mondrian e nella sua pittura astratta. Il fraseggio del centrocampo del Paris Saint-Germain, con la sua capacità di costruire trame e relazioni, può evocare i dialoghi di Simenon, mentre l’estetica scintillante del calcio di Zeman, spinta fino all’azzardo, richiama le armonie stilistiche del cinema di Paolo Sorrentino.

Paragoni che non sono soltanto giochi intellettuali: per Porrà diventano un modo per riconoscere nello sport la stessa tensione alla forma, all’invenzione e alla bellezza che attraversa le altre arti. Raccontare il calcio significa allora superare i confini della cronaca e del risultato, cogliere nel gesto atletico una visione del mondo e restituire al gioco la sua piena dimensione culturale.

Nel dialogo con Autunno, questo sguardo si è intrecciato con alcune delle figure che hanno segnato la storia del calcio, da Gigi Riva a Gianluca Vialli, fino all’esperienza di Zdeněk Zeman a Foggia. Storie e personaggi che, attraverso il racconto di Porrà, diventano occasioni per interrogarsi sul talento, sulle scelte, sulle trasformazioni del gioco e sul rapporto tra sport e società.

Un racconto che guarda anche al presente e al futuro del giornalismo sportivo, in un panorama mediatico in continua evoluzione. Per Porrà, la sfida resta quella di preservare la profondità dello sguardo e la capacità di costruire storie, senza lasciarsi assorbire dalla velocità e dalla superficialità della comunicazione.

La serata ha inaugurato l’XI edizione del Foggia Festival Sport Story, dedicata al tema «Il pallone è uguale per tutti», una riflessione sul rapporto tra calcio, potere, tifosi e narrazione. Il Festival è promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la libreria Ubik, la Piccola Compagnia Impertinente e la Biblioteca “La Magna Capitana”.