Emergenza trasporti Ordona, emergenza trasporti dal 13 dicembre: rischio isolamento verso Foggia

Ordona, emergenza trasporti dal 13 dicembre: rischio isolamento verso Foggia

ORDONA, EMERGENZA TRASPORTI DAL 13 DICEMBRE RISCHIO ISOLAMENTO VERSO FOGGIA

Il sindaco Adalgisa La Torre lancia l’allarme: "Soppressi tutti i collegamenti ferroviari e su gomma. Regione Puglia e Regione Basilicata aprano subito un tavolo congiunto per tutelare il diritto alla mobilità"

​ORDONA – Un’intera comunità rischia di restare tagliata fuori dai collegamenti con il proprio capoluogo di provincia. A lanciare l’allarme è il sindaco di Ordona, Adalgisa La Torre, che denuncia la possibile soppressione, a partire dal prossimo 13 dicembre,

di tutti i collegamenti ferroviari e dei servizi di trasporto pubblico su gomma sulla tratta Ordona-Foggia e viceversa.

​Una prospettiva che l’amministrazione comunale definisce inaccettabile e che colpirebbe in modo diretto la tenuta sociale ed economica del territorio, lascerebbe senza trasporto pubblico studenti pendolari, lavoratori, anziani e cittadini che ogni giorno si recano a Foggia per raggiungere scuole, presidi ospedalieri, uffici e servizi essenziali.

​"Non siamo di fronte a una semplice rimodulazione degli orari - ha detto la prima cittadina - ma al rischio concreto di isolare un’intera comunità. Ordona non può essere cancellata dalla rete dei trasporti verso il suo capoluogo. Vivere in un piccolo comune non può e non deve tradursi in una riduzione dei diritti fondamentali o delle opportunità per i cittadini. Come sindaco, non intendo restare in silenzio e mi batterò fino in fondo affinché questo scenario venga scongiurato".

​Alla gravità del disagio per i residenti si aggiunge un evidente paradosso sul piano dello sviluppo turistico e culturale. A breve, infatti, si concluderanno i lavori per la realizzazione del nuovo ingresso del Parco Archeologico di Herdonia, situato esattamente di fronte allo scalo ferroviario cittadino: un intervento atteso da decenni e pensato per valorizzare il patrimonio storico locale e attrarre visitatori.

​"È una contraddizione che non possiamo ignorare. Da una parte - ha detto La Torre - investiamo risorse per aprire Ordona al mondo e renderla attrattiva, dall’altra rischiamo di chiudere le porte a chiunque voglia raggiungerci, privando il territorio persino del collegamento di base con Foggia. Senza infrastrutture e trasporti accessibili non può esserci sviluppo, né turismo, né tantomeno uguaglianza tra cittadini".

​Da qui l’appello diretto alle istituzioni regionali affinché superino le rigidità burocratiche e i confini amministrativi di competenza. Pur ricadendo la stazione nel territorio comunale di Ordona, la gestione e la programmazione dei collegamenti ferroviari coinvolgono direttamente sia la Regione Puglia sia la Regione Basilicata.

​"Chiedo alla Regione Puglia, alla Regione Basilicata e a tutti i soggetti competenti di avviare con urgenza un confronto per individuare una soluzione concreta e garantire la continuità dei servizi ferroviari e dei collegamenti di trasporto pubblico su gomma. Da buoni vicini, prima ancora che da istituzioni, occorre dialogare e trovare un’intesa. Ai nostri cittadini non interessa stabilire di chi sia la competenza amministrativa, ma che il problema venga risolto. Non chiediamo privilegi, pretendiamo che venga garantito il diritto alla mobilità. Il 13 dicembre è alle porte, non c’è più tempo da perdere".



