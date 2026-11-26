Sanità territoriale Gatta (FdI): "Sui Monti Dauni e sul Gargano cittadini senza medico di base e continuità assistenziale al collasso"

Gatta (FdI): "Sui Monti Dauni e sul Gargano cittadini senza medico di base e continuità assistenziale al collasso"

SANITÀ TERRITORIALE, GATTA (FDI): SUI MONTI DAUNI E SUL GARGANO CITTADINI SENZA MEDICO DI BASE E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE AL COLLASSO

"L’assistenza territoriale in Capitanata rischia seriamente di fare un passo indietro di vent’anni e di precipitare in un’emergenza che colpisce in modo drammatico soprattutto i cittadini delle aree interne e dei piccoli centri. L’interruzione delle trattative per il rinnovo dell’Accordo integrativo regionale (AIR) desta profonda preoccupazione nelle nostre comunità. Senza risposte organizzative immediate e risorse certe, dal primo giorno del nuovo anno rischiano di essere smantellate le forme associative tra medici e ridimensionato il supporto fondamentale di infermieri e personale di segreteria negli studi. Un colpo durissimo che metterebbe in ginocchio i servizi sanitari per circa 600mila abitanti della Capitanata. Serve invece un’intesa rapida che individui le risorse e le condizioni organizzative per garantire, già dal 1° gennaio, la piena continuità dei servizi su cui oggi contano i cittadini.

"Nei piccoli comuni dei Monti Dauni e del Gargano, dove molti centri sono già oggi sprovvisti del medico di base o costretti a fare i conti con gravi carenze di organico, il medico di famiglia rappresenta l’ultimo baluardo sanitario rimasto dopo la chiusura degli ospedali periferici e la cronica difficoltà delle guardie mediche. Se salta anche il modello di copertura basato sull’alternanza dei medici, queste comunità verranno condannate all’abbandono totale. In un territorio già alle prese con le criticità del sistema 118 e con le incertezze sul futuro dei Punti di Primo Intervento, un indebolimento della medicina di prossimità rischia di rendere ancora più difficile l’accesso alle cure, negando il diritto costituzionale alla salute e aumentando inevitabilmente la pressione sui pronto soccorso. Anche le tanto annunciate case di comunità, dopo mesi dalla loro istituzione, presentano gravi criticità e soprattutto una cronica carenza di personale, il tutto a discapito della popolazione. I cittadini della Capitanata non possono curarsi con le postille burocratiche. È lo stesso copione che abbiamo già denunciato insieme al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sui ritardi strutturali delle Case e degli Ospedali di Comunità previsti dal PNRR, e che ho portato in aula già lo scorso luglio per le gravi criticità del Gargano, da Peschici a Vieste fino ai comuni interni del promontorio: si annunciano strutture sulla carta, ma poi restano prive delle figure essenziali per funzionare, a partire dai medici di medicina generale e dalla continuità assistenziale. La Regione Puglia si assuma le proprie responsabilità, riapra subito il confronto e garantisca prima della fine dell'anno soluzioni concrete per assicurare la piena continuità assistenziale e organizzativa dal 1° gennaio. Difendere i presidi sanitari dei Monti Dauni, del Gargano e dell'intera provincia di Foggia non è una questione contabile, ma una battaglia di civiltà che porteremo avanti in ogni sede istituzionale".