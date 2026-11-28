Apricena Apricena si trasforma in un Borgo Medievale

Domenica 29 novembre va in scena "Alla corte di Federico II"

APRICENA SI TRASFORMA IN UN BORGO MEDIEVALE: DOMENICA 29 NOVEMBRE VA IN SCENA “ALLA CORTE DI FEDERICO II”

Dalle 11:00 fino a sera, tra la Villa Comunale e Piazza Federico II, una giornata aperta a famiglie e visitatori con villaggio d’epoca, falconeria, corteo storico, sbandieratori e gastronomia.

APRICENA (FG) – Armature, rapaci in volo, antichi mestieri e sbandieratori in piazza: domenica 29 novembre 2026 Apricena fa un salto indietro nel tempo con “Alla Corte di Federico II”, la giornata di rievocazione storica che animerà il centro cittadino dalla mattina fino a tarda sera.

Ad aprire le porte al pubblico sarà la Villa Comunale, allestita per l’occasione come un vero villaggio medievale. Tra banchi di mercanti, scrivani, cestai, speziali e pergamenaio, grandi e piccoli potranno osservare da vicino le lavorazioni di un tempo ed esplorare l’accampamento storico, tra esposizioni di armi e armature, macchine d’assedio, prove di tiro con l’arco e simulazioni di combattimento tra cavalieri. In mattinata spazio allo spettacolo di falconeria, mentre nel pomeriggio l’intrattenimento proseguirà con lo show di Davide Rossi.

Nel tardo pomeriggio la rievocazione uscirà dalla Villa per attraversare la città con il corteo storico, in partenza da Piazza Federico II, per poi rientrare nella stessa piazza in serata con l’esibizione degli sbandieratori, stand gastronomici, musica e spettacoli.

«Sarà una domenica pensata per far vivere il cuore di Apricena a famiglie, giovani e visitatori provenienti anche dai comuni vicini» dichiara il Sindaco Ing. Antonio Potenza. «Abbiamo voluto unire il richiamo storico della figura di Federico II a una giornata di festa capace di valorizzare i nostri spazi cittadini e la collaborazione delle realtà associative del territorio».

Gli appuntamenti della giornata (Domenica 29 novembre 2026)