Vico del Gargano, a Natale puoi: il programma
Il Natale nel paese dei presepi e dell'amore
VICO DEL GARGANO - 𝗔 𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗨𝗢𝗜... 𝗡𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗘𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗣𝗜 𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗠𝗢𝗥𝗘
𝘓’𝘈𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦̀ 𝘭𝘪𝘦𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘦 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢
𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘻𝘪𝘢
“𝘈 𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘶𝘰𝘪... 𝘯𝘦𝘭 𝘗𝘢𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘦𝘱𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘈𝘮𝘰𝘳𝘦
”
, 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘥𝘢𝘭 6
𝘥𝘪𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 2026 𝘢𝘭 6 𝘨𝘦𝘯𝘯𝘢𝘪𝘰 2027.
𝘗𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘮𝘦𝘴𝘦, 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘉𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘥’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘳𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘴𝘶𝘨𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘰
𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰, 𝘭'
𝘢𝘳𝘵𝘪𝘨𝘪𝘢𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘭𝘰
𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘶𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘦.
𝘓’𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘳𝘢̀ 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘰, 𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘷𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘪
𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘭𝘶𝘮𝘪𝘯𝘰𝘴𝘦 𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘱𝘪
𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪. 𝘐𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘢̀ 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘪𝘯𝘪 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘻𝘪, 𝘥𝘦𝘨𝘶𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘰𝘵𝘵𝘪
𝘵𝘪𝘱𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘨𝘢𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘤𝘢, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢 𝘶𝘯 𝘳𝘪𝘤𝘤𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘦𝘯𝘥𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘳𝘪, 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘪 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘢𝘭𝘪
𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘵𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘦 𝘢𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘪.
𝘐𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘵𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘣𝘰𝘳𝘨𝘰, 𝘢 𝘯𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘪𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢
𝘈𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘷𝘰𝘭𝘨𝘰 𝘴𝘪𝘯 𝘥'𝘰𝘳𝘢 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪, 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘦 𝘢𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘪 𝘱𝘪𝘶̀
𝘤𝘢𝘭𝘰𝘳𝘰𝘴𝘪 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘢𝘭𝘭'𝘪𝘯𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢
𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦.
DICEMBRE 2026
DOMENICA 6 DICEMBRE
Ore 12:00 – UN ALBERO PER OGNI NATO
Un gesto che cresce nel tempo. Cerimonia dedicata ai bambini nati o adottati nel 2025.
Villa Comunale – Piazza Padre Pio
Ore 17:30 – GLI ZAMPOGNARI NEL BORGO
Percorso itinerante lungo le vie del centro storico.
Ore 18:30 – FESTA DI SAN NICOLA
Funzioni religiose in onore di San Nicola.
Chiesa di San Nicola
Ore 19:00 – SAGRA D'AUTUNNO
Piazza CastelloLUNEDÌ 7 DICEMBRE
Ore 17:30 – INAUGURAZIONE PRESEPI D'AMORE
La magia del Natale nel Borgo – Centro storico
Ore 19:00 – SPETTACOLO DI VERTICALISMO E GIOCOLERIA
Centro storico
MARTEDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA
Ore 17:30 – INAUGURAZIONE DELLA CASA DI BABBO NATALE
Piazza San Francesco
Ore 18:00 – NOTE DI NATALE
Banda Musicale “A.F. Nardini” Città di Vico del Gargano. Spettacolo itinerante lungo le vie
del paese.
Ore 18:30 – IL PICCOLO PRINCIPE E IL PIANETA DEL NATALE
Piazza San Francesco
SABATO 12 DICEMBRE
Ore 17:30 – IGLOO GONFIABILE E LABORATORIO DELLE LETTERINE
Piazza San Francesco
DOMENICA 13 DICEMBRE
Ore 17:30 – I GIOCHI IN LEGNO DI UNA VOLTA
Piazza San Francesco
VENERDÌ 18 DICEMBRE
Ore 18:30 – BUBBLE HOUSE – LA CASA DELLE BOLLE MAGICHE
Piazza San Francesco
SABATO 19 DICEMBRE
Ore 17:30 – FESTA DELLA CIOCCOLATA CALDA
Piazza San Francesco
DOMENICA 20 DICEMBRE
Ore 10:00 – VICO URBAN SPRINT
Tra vicoli e lanterne nel borgo di Vico del Gargano. Manifestazione di orienteering.
Piazza San Domenico
Ore 19:00 – GRANDE PARATA NATALIZIA
Trampolieri e danze.
Da Piazza San Francesco al centro storico
20 – 21 – 22 DICEMBRE | NATALE A TEATRO
Ore 20:15 –
“UNA CICORIA IN PIÙ”
Commedia teatrale della Compagnia “Gli Squinternati” di Rodi Garganico.
Domenica, lunedì e martedì: ingresso ore 19:30.
Auditorium Raffaele LanzettaMARTEDÌ 22 DICEMBRE
Ore 17:30 – IL TRONO DI BABBO NATALE
Incontro con i bambini e fotografie ricordo.
Piazza San Francesco
Ore 19:30 – CONCERTO DI NATALE “LAUDATE DOMINUM”
Corale dell'Associazione Musicale & Culturale “Armonie”
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Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
Ore 17:30 – LA NOVENA DI NATALE CON GLI ZAMPOGNARI
Percorso itinerante tra i Presepi d'Amore e le vie del centro storico.
Ore 19:00 – SPETTACOLO DI GIOCOLERIA E FUOCO
Piazza San Francesco
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE
Ore 17:30 – IL TRADIZIONALE “U BAMM NEED”
Le Confraternite di Vico del Gargano percorrono le vie del paese intonando gli antichi
canti natalizi della tradizione vichese, con partenza dalle rispettive sedi.
VENERDÌ 25 DICEMBRE
SANTO NATALE – BUON NATALE A TUTTI!
Gli auguri dell'Amministrazione Comunale.
SABATO 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO
ANTONINO SPADACCINO IN CONCERTO
Vincitore di Amici 2005.
Ore 20:30 – Auditorium Raffaele Lanzetta
27 – 28 – 29 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE
Ore 10:00–21:00 – Mercatini di Natale.
Artigianato, prodotti tipici e atmosfere natalizie.
Piazza San Francesco
DOMENICA 27 DICEMBRE
Ore 17:30 –
“MARIO SALVÒ IL NATALE”
Spettacolo di burattini – Piazza San Francesco
LUNEDÌ 28 DICEMBRE
Ore 18:00 – LA MAGICA NEVICATA ARTIFICIALE
Piazza San Francesco
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
Ore 17:30 – NATALINA, POPCORN E PALLONCINI
Animazione per bambini.
Piazza San FrancescoMERCOLEDÌ 30 DICEMBRE
LA MAGIA DEL NATALE – UNO SPETTACOLO DA SOGNO!
Ore 18:00 – Magia natalizia, bolle di sapone giganti, equilibrismo e giocoleria.
Piazza San Francesco
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GENNAIO 2027
SABATO 2 GENNAIO
Ore 17:30 – GONFIABILI E GIOCHI PER BAMBINI
Piazza San Francesco
DOMENICA 3 GENNAIO
Ore 18:00 – SPETTACOLO DI MICROMAGIA, GIOCOLERIA E FUOCO
Villa Comunale
MARTEDÌ 5 GENNAIO
Ore 19:00 – GRAN CONCERTO DELL'EPIFANIA
Banda Musicale “A.F. Nardini” Città di Vico del Gargano.
Chiesa di San Giuseppe
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA
Ore 17:30 – GRAN FESTA DELLA BEFANA
Arrivo della Befana, regali e zucchero filato per i bambini.
Piazza San Francesco
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DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
PRESEPI D'AMORE – LA MAGIA DEL NATALE NEL BORGO
Un suggestivo itinerario tra fede, arte e tradizioni nel centro storico:
- Chiesa del Carmine
- Chiesa della Misericordia
- Chiesa del Purgatorio
- Piazza Castello
- Via Terra
- Chiesa di San Nicola
- Chiesa di San Giuseppe