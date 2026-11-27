Global Sumud Flotilla Global Sumud Flotilla, incontro promosso dal M5S

Giovedì 3 dicembre, nel Palazzetto dell'Arte a Foggia, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Foggia, con il Network Giovani M5S, promuove un incontro pubblico dedicato all’esperienza della Global Sumud Flotilla e alla questione palestinese.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA: GIOVEDÌ3 DICEMBRE A FOGGIA IL M5S PROMUOVE UN INCONTRO TRA TESTIMONIANZE, SOLIDARIETÀ E IMPEGNO PER LA PACE



Giovedì 3 dicembre, nel Palazzetto dell'Arte a Foggia, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Foggia, con il Network Giovani M5S, promuove un incontro pubblico dedicato all’esperienza della Global Sumud Flotilla e alla questione palestinese.



L’iniziativa si articolerà in due momenti alle ore 17:00 in Sala Grigia verrà inaugurata la mostra HeART of Gaza, un’esposizione di opere e disegni che, attraverso il linguaggio dell’arte, raccontano la sofferenza, la speranza e la dignità del popolo palestinese. Alle ore 18:00, nella Sala Rosa, si terrà l’incontro pubblico con il deputato Marco Pellegrini che approfondirà le iniziative politiche e istituzionali sulla questione israelo-palestinese; Fares Alfarra, studente e autore, che offrirà una testimonianza sulla condizione del popolo palestinese e sulle conseguenze del conflitto; il senatore Marco Croatti che racconterà la propria esperienza diretta a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla



"L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - rappresenta un momento di informazione, confronto e sensibilizzazione sulla tutela dei diritti umani e sulla necessità di costruire concrete prospettive di pace".