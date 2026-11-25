Manfredonia Manfredonia, approvato il completamento di Viale Leonardo da Vinci

Adesso la sfida sarà trasformarlo in un cantiere

📍 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗟 𝗣𝗙𝗧𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗩𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗗𝗔 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜: 𝗨𝗡'𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗦𝗔 𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗖𝗘𝗡𝗡𝗜 𝗗𝗔𝗜 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 𝗖𝗔👉🏻

Ieri la Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il completamento di Viale Leonardo Da Vinci, dando seguito al percorso avviato con la deliberazione di Giunta n. 225 del 3 novembre 2025.Si tratta di un intervento atteso da decenni dai residenti dei comparti CA finalizzato a migliorare i collegamenti stradali, la sicurezza e la complessiva accessibilità e viabilità di questa parte della città.

Il progetto prevede due importanti interventi: il primo riguarda il collegamento di Viale Leonardo Da Vinci con Via Di Vittorio, attraverso la viabilità di accesso a Contrada Garzia;

Il secondo interessa l'accesso a Viale Leonardo Da Vinci in prossimità del Ponte Caduti di Nassirya e prevede la realizzazione di una rotatoria, di una strada a doppio senso di marcia, di percorsi pedonali continui, nuovi marciapiedi e un'adeguata illuminazione pubblica.

«L'approvazione del PFTE rappresenta un passaggio importante per affrontare una criticità che si trascina da decenni. Abbiamo lavorato per trasformare un'esigenza storica dei residenti dei comparti CA in una concreta proposta progettuale. Vogliamo garantire ai cittadini dei comparti CA una migliore circolazione stradale, infrastrutture adeguate, sicurezza e la stessa qualità urbana del resto della città», dichiara l'assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, Giovanni Mansueto.

«Stiamo lavorando per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e recuperare ritardi infrastrutturali che si sono accumulati nel corso degli anni. Il completamento di Viale Leonardo Da Vinci è un intervento importante, che dimostra la volontà di questa Amministrazione di non lasciare irrisolte le criticità del territorio. La nostra attenzione è rivolta a tutta la città, senza distinzioni tra centro e periferie. Ogni quartiere merita infrastrutture, servizi e condizioni di vivibilità adeguate», dichiara il Sindaco.

«Il completamento di Viale Leonardo Da Vinci è un'infrastruttura fondamentale per migliorare la circolazione stradale, rendere più sicuri gli accessi e garantire collegamenti adeguati a quartieri che attendono da troppo tempo questo intervento.Adesso la sfida è procedere rapidamente con i successivi livelli di progettazione e con la gara, affinché questa attesa possa finalmente trasformarsi in un cantiere», dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Schiavone.

Il lavoro è stato seguito in stretta sinergia dai due assessorati, Pianificazione e Rigenerazione Urbana e Lavori Pubblici, con il supporto del professionista incaricato e del settore Lavori Pubblici, ai quali si esprime il nostro profondo ringraziamento.L'Amministrazione intende procedere immediatamente con l'approvazione del progetto esecutivo del tratto AB, relativo al collegamento di Viale Leonardo Da Vinci con Via Di Vittorio attraverso Contrada Garzia, per avviare la procedura di gara e puntare all'inizio dei lavori nel primo semestre del 2027.Successivamente si procederà con la progettazione esecutiva del successivo tratto, fino al completamento dell'intero intervento infrastrutturale.