Sea Breeze 2026 A Manfredonia una gioranta dedicata al windsurf, allo sport e all'inclusione

Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 9:30, il Windsurfing Club di Manfredonia promuove “Sea Breeze 2026 – Sport, Mare e Libertà”, una manifestazione dedicata alla promozione del windsurf e dei valori dello sport accessibile a tutti

SEA BREEZE 2026: A MANFREDONIA UNA GIORNATA DEDICATA AL WINDSURF, ALLO SPORT E ALL'INCLUSIONE

Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 9:30, il Windsurfing Club di Manfredonia promuove “Sea Breeze 2026 – Sport, Mare e Libertà”, una manifestazione dedicata alla promozione del windsurf e dei valori dello sport accessibile a tutti.

L'iniziativa, inserita nel programma Puglia 2026 – Regione Europea dello Sport e beneficiaria del contributo regionale relativo alle manifestazioni, coinvolgerà giovani e adulti in una giornata all'insegna del movimento, del benessere e della condivisione.

L'obiettivo è avvicinare un pubblico sempre più ampio alla pratica del windsurf, valorizzando il mare come spazio di sport, aggregazione e crescita personale.

Particolare attenzione sarà riservata all'inclusione delle persone con disabilità, attraverso attività adattate e il supporto di istruttori specializzati, affinché lo sport possa rappresentare un'opportunità concreta di partecipazione per tutti.

Sea Breeze 2026 intende così promuovere una cultura sportiva fondata sull'accessibilità, sul rispetto delle diverse abilità e sul benessere, rafforzando il legame tra territorio, mare e attività motoria.

L'iniziativa si svolge nell'ambito del programma regionale di promozione sportiva, con il coinvolgimento del Windsurfing Club di Manfredonia, affiliato UISP e in collaborazione con l’Associazione “Ad un passo da te”.