I sentieri della pace Un'impronta per cambiare il mondo: l'arte dei giovani disegna "I Sentieri della Pace" a Manfredonia

Un'impronta per cambiare il mondo: l'arte dei giovani disegna "I Sentieri della Pace" a Manfredonia

Un'impronta per cambiare il mondo: l'arte dei giovani disegna "I Sentieri della Pace" a Manfredonia

MANFREDONIA – Un singolo passo può sembrare piccolo, ma centinaia di impronte insieme possono tracciare una strada nuova. È questo il messaggio potente che lascia in eredità l'itinerario urbano "I Sentieri della Pace", l'iniziativa culturale che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Artistico dell'I.I.S.S. "Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide" di Manfredonia, realizzata in sinergia con la Delegazione FAI di Foggia nell'ambito delle Giornate FAI per le Scuole.

Per l'occasione, il patrimonio storico-artistico della città si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto. Oltre trenta classi provenienti dagli istituti del territorio hanno partecipato con entusiasmo alle visite guidate alla scoperta delle chiese di San Francesco e Santa Chiara. A fare da guida non sono stati esperti esterni, ma gli stessi studenti delle classi 3D e 4D del Liceo Artistico. Vestiti in tono impeccabile da "Apprendisti Ciceroni", i ragazzi hanno saputo raccontare la storia, l'arte e i segreti dei due luoghi di culto con una padronanza e una capacità comunicativa che hanno lasciato a bocca aperta docenti e visitatori.

Un'iniziativa dal forte valore educativo e spirituale, che ha raccolto il plauso unanime delle istituzioni religiose locali: una speciale nota di merito è giunta infatti dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Mons. Franco Moscone, e dal Rettore del Seminario Arcivescovile, Don Gabriele Giordano, nonché parroco della chiesa di Santa Chiara, che hanno espresso vivo apprezzamento per la sensibilità e l'impegno dimostrati dai giovani.

Ma il vero cuore pulsante dell'evento, capace di trasformare una semplice visita culturale in un momento di profonda riflessione collettiva, è stato il gran finale. Al termine del percorso, ogni singolo alunno ospite è stato invitato a diventare parte attiva del messaggio di pace, lasciando fisicamente la propria "impronta" su un'opera su tela ideata e disegnata da Raffaele Guerra, studente della classe 4D.

Quel disegno, nato dalla mano di un giovane artista, si è così arricchito e completato grazie al contributo di tutti, trasformandosi in un'opera corale di straordinaria condivisione. Un gesto semplice ma carico di significato: ogni impronta impressa sulla tela simboleggia come ciascun ragazzo, nel suo piccolo e con le proprie azioni quotidiane, possa contribuire concretamente a costruire un sentiero di pace. La tela, testimonianza tangibile di questo abbraccio ideale tra le scuole del territorio, sarà ora esposta nella sede del Liceo Artistico.

Dietro al successo di questa giornata c'è una visione educativa lungimirante. Un plauso speciale va infatti alle due docenti promotrici e anime dell'iniziativa, la prof.ssa Filomena Giuliano e la prof.ssa Paola Lanaro, che hanno saputo guidare e motivare i ragazzi in questo percorso di crescita civica e artistica, coadiuvate dalla preziosa collaborazione della Delegazione FAI.

"I Sentieri della Pace" si chiude così con un bilancio più che positivo, dimostrando come la scuola, quando dialoga con il territorio e mette al centro la creatività dei giovani, diventi il luogo privilegiato per costruire il futuro.