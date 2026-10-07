Michela Rinaldi
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Virtus Sammarco: chiacchiere di calcio con Bertozzi
17 novembre 2026 19:02
Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani
06 novembre 2026 12:33
Atletico Gargano, Sollitto: “La salvezza è la nostra priorità ma le soddisfazioni non fanno mai male”
28 ottobre 2026 11:17
Scontri in campo, sospesa la gara Atletico Gargano-San Severo Calcio della Juniores
25 ottobre 2026 15:22
Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Riccardo Spina”
20 ottobre 2026 21:21
Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Raffaele Spina”
20 ottobre 2026 19:55
Virtus Sammarco, si riparte con entusiasmo!
05 ottobre 2026 14:37
Atletico Gargano, sacrificio e speranza
29 settembre 2026 16:26
Bari e Noicattaro in lacrime, è morto il calciatore 17enne Gianluca Monno
27 settembre 2026 21:31
Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga
12 settembre 2026 23:52
Esplosione ad Andria: Giandomenico Palmieri è una delle vittime
09 settembre 2026 22:03
Esplosione ordigno ad Andria: prime indiscrezioni sulle vittime
06 settembre 2026 19:09
La traversata di Sant’Andrea, le difficoltà non fermano la tradizione
02 settembre 2026 16:42
Sp236 si macchia di sangue: Greta e Massimo Ruocco muoiono in un incidente stradale
27 agosto 2026 18:11
Omicidio a Trani: il 18enne andriese Cosimo Quagliarella perde la vita per una lite banale
13 agosto 2026 18:33
Un giovane sanseverese precipita da un balcone a Vasto (CH)
27 luglio 2026 16:12
Assalto al bancomat di Zapponeta, le bande colpiscono ancora
25 luglio 2026 05:22
60enne foggiano morto folgorato a Sant’Aquilina (RI) nel tentativo di salvare il suo cane
19 luglio 2026 14:55
A 17 anni muore investito, strazio a San Vito
17 luglio 2026 16:07
Alessio e Simone, due fratelli, stesso tragico destino
13 luglio 2026 14:29
Nando Scarpa, ci lascia un attaccante di altri tempi
12 luglio 2026 14:38
Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria Andria-Corato
12 luglio 2026 14:06
Bari, il 19enne Alessandro Longo muore in sella alla sua moto
09 luglio 2026 13:56
Dramma al “Grand Hotel degli Angeli”, giovane turista polacco trovato esanime in piscina
05 luglio 2026 15:30
Anche Castellana Grotte piange una giovane vittima della strada
25 giugno 2026 23:43
Francesco Ponarosa, il 19enne bitrittese deceduto a causa di un incidente
23 giugno 2026 16:12
Incidente Corato-Trani, morta la giovane adelfiese Martina Lacasella
18 giugno 2026 17:21
Il liceo scientifico “Galilei-Moro” parla di sport
16 giugno 2026 10:39
Giorgio Pienabarca, San Nicandro Garganico colpita da grave lutto
12 giugno 2026 12:38
Tragedia nella notte, 16 muore in un incidente stradale
31 maggio 2026 13:48
Altra vittima sul lavoro: Raffaele Sacchitelli muore a 34 anni
20 maggio 2026 18:31
Antonio Gentile non ce l’ha fatta, il papà di Gaetano è deceduto dopo una lunga malattia
17 maggio 2026 15:37
Tragedia sociale ad Ordona, neonata di 3 mesi muore
13 maggio 2026 12:49
Gita finita in tragedia, morto il 18enne di Monopoli
13 maggio 2026 12:28
Furgone contro scooter sulla SS16, muore una donna in direzione di San Severo/Poggio Imperiale
29 aprile 2026 16:59
Omicidio Carta: l’ombra della morte di un giovane
20 aprile 2026 14:54
17enne morto dopo l’operazione alla tibia, indagini a Bari
15 aprile 2026 17:58
Barletta, 16enne vittima di un incidente stradale
11 aprile 2026 15:54
Tragedia sull’A14, morto un uomo di Lecce
07 aprile 2026 13:05
La Volley Lab si aggiudica il derby cittadino under 17
06 marzo 2026 13:38
Lo sport pugliese piange il giornalista Christian Cesario
05 marzo 2026 09:47
Grasso e Vuovolo, due cuori nella pallacanestro sipontina
02 marzo 2026 19:20
Incidente a Palombaio, morto il 17enne Gianvito Carelli
14 febbraio 2026 13:27
La piccola Francesca si è spenta dopo anni di lotta
11 febbraio 2026 20:23
Luigi non ce l’ha fatta, il giovane mattinatese è morto all’ospedale di San Giovanni Rotondo
26 gennaio 2026 20:16
Dolore nell’Arma: carabiniere di Formia si suicidi a nella caserma forestale di Cagnano Varano
25 gennaio 2026 19:31
Post Tucson Manfredonia-Virtus Corato e non solo: L’entusiasmo di Marzulli e Carmone
22 gennaio 2026 16:36
La provincia barese piange ancora dopo la morte dei fratelli Bigi
21 gennaio 2026 14:32
Angelo Rinaldi: “Abbiamo il pieno appoggio da parte delle famiglie”
11 gennaio 2026 16:43
Simone Raucea, il giovane donatore foggiano è stato tragicamente investito
07 gennaio 2026 13:40
Tragedia di domenica nel barese: morti due ragazzi in moto di 17 e 18 anni
04 gennaio 2026 16:28
Tragedia della vigilia, San Ferdinando perde il giovane Giuseppe Di Stasi
26 dicembre 2025 12:25
Malore alla guida: 75enne di Torremaggiore si schianta contro un palo
21 dicembre 2025 13:35
Poker in campo, strike sui mezzi pubblici
20 dicembre 2025 21:34
Manfredonia fa canestro! Con la Tucson Angel. L'intervista ai protagonisti
25 novembre 2025 15:51
Paolo Augelli, l'allenatore dell’Asd Passionsport con Manfredonia nel cuore
17 novembre 2025 12:52
Vincenzo Coppolella, il 23enne rimasto vittima di un incidente, l’ultimo saluto alla chiesa San Secondino
10 novembre 2025 14:33
Incidente sulla strada Foggia-Troia, muore un 23enne
07 novembre 2025 17:10
Carlo Ricchetti ci ha lasciati, Foggia piange un atleta
29 ottobre 2025 14:46
A.S.D. PassionSport Manfredonia-U.S.D. Olimpia Bitonto 4-0
20 ottobre 2025 19:54
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