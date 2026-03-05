Lo sport pugliese piange il giornalista Christian Cesario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Taranto è un giorno triste, il giovane giornalista sportivo, Christian Cesario (33 anni), è deceduto al palazzetto dello sport di Gioia, dove svolgeva la mansione di addetto stampa per la Joy Volley (A3 maschile), si presume per via di un soffocamento alimentare causato da un boccone di mozzarella. Fino a settembre aveva collaborato con Antenna Sud, poi la decisione di prendere le tendini della comunicazione della S.S. Taranto di Peppe di Cera e New Taranto, squadra di futsal maschile (serie A2 Élite). Lo sgomento del momento fa in modo che chi lo amava si chiuda nel silenzio. A papà Aldo, a tutta la sua famiglia e alle testate con cui ha collaborato, va la vicinanza da parte della redazione del Sipontino.

Foto (profilo insta di Cesario)