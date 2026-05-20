Altra vittima sul lavoro: Raffaele Sacchitelli muore a 34 anni

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Orta Nova piange Raffaele Sacchitelli, lavoratore 34enne, morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato da lui, presso alcuni terreni delle campagne del Tavoliere, di cui era proprietario. I soccorsi non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane ortese, i vigili del fuoco sono intervenuti per capirne la dinamica ed i carabinieri sono in procinto di svolgere le indagini. Le parole del sindaco, Domenico di Vito, non sono mancate, piene di cordoglio e vicinanza nei confronti della famiglia della vittima.