Remax Navigare Manfredonia, vittoria netta contro l’Adriatica Trani

Parlano i coatch Rinaldi e Mazzola

Le ragazze di coatch Rinaldi hanno battuto le delfine dell’Adriatica Trani per 3-0.

(25-20/25-21/25-23)

I tecnici di entrambe le squadre hanno rilasciato alcune dichiarazioni:

Angelo Rinaldi (Remax Navigare Manfredonia): “Sono felicissimo per la vittoria, in settimana abbiamo lavorato molto sull’aspetto muro-difesa e nel recuperare palla, sono state brave a non demordere nel tenersi set, poiché le tranesi le hanno messo in difficoltà. Sabato andremo a Corato per affrontare la Police, anche quella sfida sarà tosta e servirà per scalare la classifica”.

Mauro Mazzola (Adriatica Trani): “La nostra squadra è giovanissima, le ragazze erano anche stanche per la gara della mattina, sono comunque felicissimo per ciò che hanno mostrato in campo. Sfidare gruppi come quello manfredoniano, per noi, è un grande onore e soprattutto giova all’esperienza delle miei allieve. La prossima in casa sarà contro il Foggia, l’affronteremo a testa alta”.

Foto credit: Alessandro Trigiani



