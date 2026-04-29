Furgone contro scooter sulla SS16, muore una donna in direzione di San Severo/Poggio Imperiale

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Stamane è avvenuto un dramma sulla SS16, al km 631+900, all’altezza di Via Apricena. Una donna di origine romena è deceduta a causa dell’impatto contro un tir, mentre era in sella al suo mezzo. Nonostante l’intervento dei soccorritori di Lesina e San Severo, non c’è stato più nulla da fare in quanto la vittima è morta sul colpo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di San Severo.