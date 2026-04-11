Barletta, 16enne vittima di un incidente stradale

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Alle 4 di stamani, due ragazzi a bordo di uno scooter, all’incrocio di Via Luigi Pirandello del quartiere Patalini, sono caduti rovinosamente sull’asfalto dopo aver tentato il sorpasso ad una e-bike. I due minorenni sono stati trasportati in due strutture ospedaliere differenti, il più grave al Policlinico di Bari, dov’è deceduto verso metà mattina, ed il secondo al “Dimiccoli” della città sveva. Anche il ruolo dell’altro conducente è sotto la lente degli investigatori per valutare la circostanza.