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Barletta, 16enne vittima di un incidente stradale

Michela Rinaldi11 Aprile 2026
orange and white traffic cone
Photo by Lucian Alexe on Unsplash
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Alle 4 di stamani, due ragazzi a bordo di uno scooter, all’incrocio di Via Luigi Pirandello del quartiere Patalini, sono caduti rovinosamente sull’asfalto dopo aver tentato il sorpasso ad una e-bike. I due minorenni sono stati trasportati in due strutture ospedaliere differenti, il più grave al Policlinico di Bari, dov’è deceduto verso metà mattina, ed il secondo al “Dimiccoli” della città sveva. Anche il ruolo dell’altro conducente è sotto la lente degli investigatori per valutare la circostanza. 

tenuta santa lucia
Michela Rinaldi11 Aprile 2026